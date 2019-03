Lo zio è stato uno dei difensori più forti di Grecia e anche il cugino gioca centrale. Sul futuro dice: "A Roma ho la mia vita, qui sto bene", ma è nel mirino di diversi top club.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 25/03/2019 15:29 | aggiornato 25/03/2019 16:34

In Grecia Manolas vuol dire difensore centrale. Sì, perché il giocatore della Roma fa parte di un'intera famiglia che ha occupato o occupa un ruolo cruciale nel reparto arretrato, anche se non tutti hanno avuto, o hanno, la stessa fortuna di Kostas.

Lo zio, Stelios classe 1961, è stato uno dei difensori più forti di Grecia. Una vita nell'Aek Atene con il quale ha vinto quattro campionati di Super League e totalizzato decine di presenze europee fra Coppa Campioni - dove segnò anche una rete alla Dinamo Dresda - Champions League, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe.

Come il nipote, Stelios era un centrale roccioso, altro poco meno di 1,90 e aveva il vizio del gol (28 le reti segnate in 285 match nell'Aek) e, da vera gloria nazionale, ha disputato 71 match con la Grecia. Poi c'è suo figlio, omonimo e cugino del centrale giallorosso che, a 25 anni, occupa lo stesso ruolo nell'Ionikos Nikea dopo aver giocato, ovviamente, nell'Aek e poi nel Lokomotiv Sofia.

Manolas è arrivato alla Roma nel 2014

Manolas: "A Roma ho la mia vita"

Per Kostas Manolas, insomma, il calcio, e la difesa in particolare, è una questione di geni, qualcosa che lui ha sempre sentito forte nel suo dna, come ha rivelato al programma greco "Il turista":

Quando ero piccolo ricevetti in regalo le prime scarpe da calcio da mio nonno. Qualcosa dentro di me ha capito immediatamente che sarei diventato un calciatore, anche se devo dire che a scuola andavo molto bene. Ho preso tutto da mio zio e devo ringraziare la mia famiglia che ha sempre sostenuto il mio obiettivo. Mio padre era un medico a Naxos e ha lasciato tutto per aiutarmi.

Manolas esulta insieme a Schick e Florenzi

La clausola rescissoria da 36 milioni

Fin dagli inizi Kostas ha dimostrato grandissima determinazione. Un giorno vide un annuncio online dell’Aek Atene che stava cercando giovani da tesserare: si presentò, fu preso, ma poi ebbe qualche difficoltà con l'allenatore. Non si perse d'animo e trovò subito un altro club che credette in lui, il Thrasyvoulos e da lì spiccò il volo di una carriera che nel 2014 lo portò alla Roma:

A Roma ho la mia vita, qui sto bene. Faccio una vita molto semplice, passo la maggior parte del mio tempo libero a casa con la mia famiglia, e questo mi piace.

Manolas, un difensore col vizio del gol

Già, la Roma, ma fino a quando? Manolas ha 27 anni, un contratto in scadenza nel 2022 e una clausola rescissoria da 36 milioni. Bazzecole per un top club, soprattutto adesso che si è affidato a Mino Raiola, uno che difficilmente sta con le mani in mano, soprattutto quando alla sua porta bussano società come la Juventus e, ultimo ma non ultimo, il Real Madrid. I tifosi ora tremano: il pericolo di un'asta per il totem della difesa giallorossa adesso è davvero concreto.