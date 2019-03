Il tecnico del Grifone si è raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Dispiaciuto dalla partenza di Piatek. Rimpianti? Uno grosso: non aver lavorato con Totti".

di Andrea Bracco - 25/03/2019 11:19 | aggiornato 25/03/2019 11:28

Cesare Prandelli è uno degli uomini del momento del campionato italiano. Il suo ritorno in panchina è avvenuto sulla sponda rossoblu di Genova, dove a metà stagione ha preso in mano il Grifone massacrato e frastornato da alcune gestioni decisamente in chiaroscuro. L'ex ct della Nazionale ha normalizzato un ambiente che ha tanto bisogno di essere tranquillizzato, guidato e pungolato: alla guida del Genoa il tecnico di Orzinuovi ha ufficialmente cominciato una seconda vita, coccolato da una città profondamente diversa dalla "sua" Firenze, ma ugualmente calda e con tanta voglia di calcio.

Da quando è approdato in Liguria, ha aiutato la squadra a uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica: nelle 14 partite disputate con il bresciano in panchina sono arrivate 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, numeri assolutamente in media per quello che è il valore di questo Genoa. Inoltre, particolare da non sottovalutare, sono stati valorizzati molti giocatori che da qui a poco potranno diventare molto importanti per la compagine genovese. Per esempio, i due argentini Romero e Rolon hanno fatto il definitivo salto di qualità, candidandosi a essere i pezzi pregiati della prossima sessione di mercato.

Tutto ciò è avvenuto dopo quattro anni terribili: dal 2014, anno nel quale l'Italia è uscita a testa bassa dal Mondiale brasiliano, Prandelli ha avuto tre esperienze molto differenti a livello di contesto, ma tutte tristemente uguali nell'epilogo finale. Prima il Galatasaray, dove il tecnico è durato solo 16 partite, poi Valencia e Al-Nasr, due avventure finite male soprattutto per problemi legati alla gestione societaria. Dopo l'esonero incassato negli Emirati Arabi Uniti il pensiero di ritirarsi dalle scene è stato forte, ma il Genoa - il club più vecchio d'Italia - lo ha convinto a ritornare in sella.

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa: il tecnico bresciano è tornato a lavorare dopo alcune esperienza negative all'estero

Prandelli: "Il Genoa è la mia rinascita. Piatek? Ho accettato la cessione"

Già, solo il Vecchio Balordo poteva riuscire a riportare in panchina un allenatore completamente svuotato dalle motivazioni per le troppe delusioni inanellate in serie. Enrico Preziosi, presidente del Genoa, un bel giorno decide che il post Juric debba essere Cesare Prandelli. La trattativa si è chiusa in pochi minuti, perché il numero uno rossoblu si convince subito dello spessore umano del tecnico:

Preziosi è un uomo viscerale, mi ha dato l'occasione di fare calcio in una piazza eccitante. Vuole fare qualcosa di importante prima di lasciare la città, regalare gioie a quelle persone che oggi non gli permettono di andare allo stadio.

Intanto però a gennaio è partito Piatek, l'artefice delle (poche) fortune di inizio stagione:

L'offerta era importante e non si poteva rifiutare: se accetto di andare in situazioni che conosco poi non posso permettermi di criticare. Qui ho trovato ragazzi eccezionali, da Criscito a Pandev: al primo ho spiegato il perché della sua esclusione dalla Nazionale nel 2014, Goran invece mi sta dando una mano col gruppo.

Sulla Nazionale: "Io capro espiatorio: mi hanno sempre contestato tutto"

La brutta esperienza di Brasile 2014 è stata forse la peggior parentesi in carriera per un tecnico che, in occasione del Mondiale, venne lasciato da solo a gestire una situazione molto delicata. La squadra uscì al primo turno e a pagare fu ovviamente solo lui:

Mi contestarono tutto, anche il ritiro che avevamo scelto insieme. La verità è che quella squadra si era data molto da fare nel sociale, quindi abbiamo toccato certi equilibri politici delicati. Si inventarono perfino la storia del codice etico: alla fine l'unica cosa da fare era dimettersi.

Un vero peccato, perché a Euro 2012 la stessa Nazionale si era resa protagonista di una grande cavalcata fino alla finale della manifestazione, trascinata da Cassano e Balotelli:

Non ho mai avuto problemi con Antonio, è un tipo spassoso col quale andrei sempre a cena. Mario invece ha un grande talento, potenzialità enormi ma anche il grande difetto di accontentarsi. Il personaggio prevale sulla persona.

Roma, la città sfiorata due volte: "Rimpiango di non aver lavorato con Totti"

Capitolo panchina: negli ultimi anni, tra fallimenti e promesse non mantenute, Cesare Prandelli ha vissuto di tutto. Per esempio, nell'estate in cui la Lazio era in cerca di un allenatore sembrava proprio che toccasse a lui prendere il posto di Simone Inzaghi, successivamente confermato:

Tare disse che mi avrebbe preparato il contratto, poi appresi che cercavano Bielsa. A Valencia promisero mari e monti ma non arrivò nessuno: mi dimisi ma loro impugnarono una clausola per farmi causa. Negli Emirati invece lo sceicco chiese la mia testa dopo una partita comica, in cui ci annullarono un rigore segnato per eccesso di gesti irrisori verso il portiere avversario.

La grande occasione mancata però arrivò dall'altra sponda del Tevere: