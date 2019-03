L'ex campione di Juventus e Italia si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, dove ha toccato diversi temi riguardanti il nostro calcio: "Balotelli? L'esempio è Kean".

di Andrea Bracco - 25/03/2019 12:57 | aggiornato 25/03/2019 13:03

Negli anni in cui comandava il centrocampo della Juventus e quello della Nazionale italiana, Andrea Pirlo non ha mai avuto bisogno di usare troppe parole. Si è sempre fatto rispettare per i suoi modi rispettosi, ma sul campo da calcio erano più che altro i suoi piedi a parlare per lui. Destro sopraffino, cervello ancora di più: a testimonianza di ciò ci sono le Champions League vinte con il Milan e la seconda giovinezza in maglia bianconera, quando sembrava che i treni importanti fossero tutti inesorabilmente passati.

La gioia del Mondiale vinto nel 2006, quella sì, è stata grande: se non fosse stato per quel grandissimo campione di Fabio Cannavaro, forse un pensierino al Pallone d'Oro avrebbe potuto farcelo anche lui, da sempre poco appariscente ma estremamente efficace quando si trattava di giocare i palloni più pesanti. I suoi calci di punizione erano traiettorie imprendibili per i portieri avversari, che troppo spesso erano costretti a raccogliere la palla in rete.

Le sue qualità umane invece se l'è portate dietro anche una volta appesi gli scarpini al chiodo. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il Maestro ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano, analizzando quello che sarà il rush finale della stagione e andando a toccare argomenti come la nuova Italia di Roberto Mancini e la Champions League, un torneo che mai come quest'anno la Juventus potrebbe ragionevolmente sperare di vincere.

Partiamo proprio da qui, dall'impresa dei bianconeri contro l'Atletico Madrid. Dopo aver perso 2-0 al Wanda Metropolitano, la Juventus ha avuto una grandissima reazione riuscendo a ribaltare la contesa nel match di ritorno all'Allianz Stadium. Secondo Pirlo la presenza di Cristiano Ronaldo è stato il fattore determinante, ma non l'unica spiegazione alla clamorosa rimonta:

Se sei forte e prepari bene la partita puoi farlo: la Juventus non era quella di Madrid, ha cambiato totalmente la testa in tre settimane. Non so se senza CR7 sarebbe finita così, ma lo hanno preso anche per quello: se a 33 anni decidi di cambiare vita le tue motivazioni sono al massimo, per questo si è adattato in fretta.

Il prossimo scoglio si chiama Ajax, avversario ostico che agli ottavi di finale si è preso il lusso di andare a vincere in casa del Real Madrid. Da qui continuerà la scalata dei bianconeri alla cima del calcio europeo:

È stato un buon sorteggio, ma la Juve ha ottime possibilità di vincere la coppa a patto di trovare continuità nella mentalità. Per me è più forte del Barcellona, solo il Manchester City può essere considerato allo stesso livello.

Sulle nazionali italiane: "Stiamo crescendo, giusto porsi obiettivi"

Capitolo Italia. Andrea Pirlo sta studiando per diventare allenatore, ma non ha potuto aggregarsi allo staff di Roberto Mancini per motivi di conflitto di interesse legati al suo ruolo televisivo. L'ex numero 21 della Juventus sarà però l'ambasciatore del prossimo Europeo under 21 ospitato dall'Italia, un torneo che non vinciamo da 15 anni:

Il girone è difficile ma dobbiamo ripartire in fretta. I giocatori devono prendere l'under come uno stimolo per salire tra i grandi. In tal senso è importante l'evoluzione di giocatori come Kean, quelli che quando hanno l'opportunità di mettersi in mostra ripagano la fiducia dell'allenatore.

Anche Mancini ha premiato il giovane centravanti vercellese, indicandolo come uno dei nomi sui quali costruire l'Italia che si pone l'obiettivo di tornare vincente a breve:

Roberto fa bene ad alzare l'asticella: abbiamo qualità e la concorrenza non mi sembra tremenda. Nessuno cerchi alibi: nemmeno Balotelli, al quale dico bravo per aver capito che era arrivato il momento di rimettersi in gioco.

Campionato e caso Icardi: "Ci rimette solo lui"

Chiusura sul calcio italiano, ultimamente travolto da molti casi abbastanza spinosi. Per esempio, Andrea Pirlo ci ha tenuto a dire la sua sulla situazione tra Mauro Icardi e l'Inter, probabilmente una delle faide peggiori delle ultime stagioni:

La società ha scelto un gesto forte perché i procuratori dei calciatori, se hanno un problema, vanno in sede e lo risolvono. L'Inter resta e ha un altro attaccante, Icardi se non gioca perde valore. Chi ci guadagna?

La vittoria del derby ha rilanciato le ambizioni nerazzurre, che adesso tornano a coltivare speranze molto forti sulla qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan, invece, esce ridimensionato dal confronto con i cugini:

Rino ha dato ordine, disciplina e organizzazione difensiva. Mi aspettavo un Milan feroce, invece è una squadra che sa proporre gioco. Gattuso ha studiato molto: non sempre gli allenatori rispecchiano le qualità di quando erano calciatori. In più l'addio di Higuain è stato assorbito molto bene.

Come finirà la stagione?