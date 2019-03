Intervistata da Tuttosport, mamma Isabelle racconta la nascita della nuova stella dell'Italia e della Juventus, che adesso lavora al rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.

Martedì toccherà ancora a lui: Moise Kean è sicuramente l'uomo del momento in casa Italia, e dopo aver lasciato il segno nell'esordio azzurro nelle qualificazioni a Euro 2020 - suo il gol del 2-0 che ha permesso agli uomini di Roberto Mancini di archiviare la pratica Finlandia - avrà una nuova occasione da titolare contro il Liechtenstein 182esimo nel ranking FIFA guidato dall'islandese Kolvidsson e steso 2-0 al debutto dalla Grecia.

Il gol realizzato contro la Finlandia, oltre a renderlo il secondo marcatore più giovane nella storia della Nazionale dopo Bruno Nicolè, ha acceso finalmente i fari su un talento di cui si parla già da tempo, trattenuto a Torino dalla Juventus per far parte della rosa di una squadra che punta a vincere in Italia e in Europa e che adesso sembra pronto a prendersi quel futuro su cui tanti giurano al punto da definirlo "un predestinato".

Una definizione che ben si addice a Moise Kean, almeno secondo mamma Isabelle, che ha raccontato l'infanzia e l'affermazione del talento che adesso fa battere i cuori degli appassionati e la cui stessa nascita fu in un certo senso un vero e proprio miracolo o segno del destino.

Moise Kean, 19 anni, 3 gol in 7 presenze stagionali con la Juventus.

Kean, il racconto di mamma Isabelle: "Dategli un pallone e lo renderete felice"

Raggiunta da Tuttosport, la madre di Mouse Kean ha dichiarato:

Lo chiamiamo Mosè, perché la sua nascita è stata un miracolo. I dottori mi avevano detto che dopo Giovanni (il fratello nato nel 1993, ndr) non avrei più avuto figli. Io piangevo e pregavo, poi una notte sognai che Mosè era venuto per aiutarmi e dopo quattro mesi sono rimasta nuovamente incinta.

L'infanzia di Moise Kean è stata tutt'altro che semplice: lasciata dal marito, la famiglia si è trasferita a Asti, dove mamma Isabelle ha trovato lavoro in una casa per anziani. Turni notturni e una vita di sacrifici interrotta finalmente dal talento calcistico di Moise e dalla Juventus, che la signora ringrazia sentitamente.

Quando firmò con la Juve mi chiamò alle 5 e mezza di notte, mi spaventai perché credevo gli fosse successo qualcosa. Mi disse che aveva una sorpresa per me, gli chiesi se per caso non avesse rifiutato di firmare. Mi disse "no, mamma, ho firmato e da oggi tu non lavori più e vieni a Torino a vivere con me." La Juventus lo ha accolto, gli ha dato un'educazione, gli ha fatto da padre: lo ha preso che era un bambino e lo ha trasformato in un uomo.

Un uomo di 19 anni con davanti un futuro che sembra promettere benissimo e che la Juventus vuole continui ad essere colorato di bianconero. Ecco perché la Vecchia Signora sarebbe già al lavoro per prolungare e adeguare il contratto in scadenza nel 2020: vuole blindare Kean e renderlo uno dei punti fermi delle prossime stagioni, è certa delle sue potenzialità e non certo da sabato sera, dal gol alla Finlandia. Il ragazzo ama i colori con cui è cresciuto, ma è chiaro che dovrà avere più occasioni rispetto ai soli 182 minuti in cui è sceso in campo in questa stagione.