Era troppo presto per andare al Milan, avrei dovuto capirlo. Avevo rifiutato la Juve, quell'estate invece ascoltai il mio agente e fu un disastro. Nel 1999 il Milan vinse lo scudetto a Perugia con le parate di Abbiati. Avrei potuto essere al suo posto se non avessi chiesto di liberarmi...

Immediatamente pensai a un errore, non avevo mai provato certe sostanze. Fu aperta un'indagine e appurato che il controllo era stato fatto senza le necessarie norme di sicurezza. Un inquirente mi disse che era stato commesso un reato ma che non si trovava la pistola fumante. Nel frattempo io fui licenziato dal Perugia per giusta causa. Persi un contratto importante ma soprattutto vidi rovinata la mia reputazione

Ha vinto anche l'Europeo Under 21 con l'Italia nel 1996, al fianco di fuoriclasse come Buffon, Nesta e Totti. Oggi ripensa a quel 20 novembre 1999, giorno in cui fu trovato positivo alla cocaina:

