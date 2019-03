Dal "vaffa" di Chinaglia contro Haiti alle perle di Roberto Baggio contro San Marino: cinque storie legate a partite dell’Italia contro nazionali molto piccole.

Martedì 26 marzo l’Italia giocherà la sua seconda partita di qualificazione verso Euro 2020 contro il Liechtenstein dopo la buona prova e la bella vittoria per 2-0 contro la Finlandia. Per la seconda volta consecutiva, dopo le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, affrontiamo i calciatori del Principato, mentre fino al novembre del 2016 non li avevamo mai incontrati.

Le due partite precedenti sono state due nette vittorie dell’Italia di Ventura, per 0-4 a Vaduz, con due gol in un minuto, fra l’11’ e il 12’, di Belotti e Immobile e poi le reti sempre nel primo tempo di Candreva e ancora Belotti. Nel ritorno a Udine fu più difficile sbloccare il risultato con un gol di Insigne al 35’. Ma da quel momento in poi la partita fu tutta in discesa per il 5-0 finale.

Nella storia della nostra Nazionale molto spesso l’Italia ha affrontato, soprattutto in gare di qualificazione per tornei importanti, squadre di paesi molto piccoli, con una tradizione calcistica non di primo livello e con calciatori, soprattutto negli anni passati, dilettanti allo stato puro. Ecco cinque storie di calciatori e allenatori che hanno vissuto momenti particolari affrontando una “piccolissima”.

19 febbraio 1992: Italia-San Marino

Come per il Liechtenstein, che affronteremo nel cammino verso Euro 2020, anche la squadra di San Marino l’abbiamo affrontata solo due volte nella storia, con l’aggiunta di una recente partita non ufficiale di una sorta di Italia B in cui fu mattatore Lapadula con una tripletta. La prima partita contro gli atleti del Titano fu quella del 19 febbraio 1992, un mercoledì qualsiasi, alle 15.00 presso lo Stadio Manuzzi di Cesena.

L’allenatore era da due partite Arrigo Sacchi e tutto era ancora in costruzione. Come spesso accade, anche in partite come queste vengono fuori delle indicazioni importanti e così fu anche per quel pomeriggio a Cesena. Sacchi se la giocò con Casiraghi-Roberto Baggio di punta e i due dimostrarono di intendersi molto bene. Il Codino segnò due bellissimi gol, mentre Casiraghi e Donadoni fissarono il punteggio sul 4-0. Quando un anno dopo Sacchi si trovò a giocarsi USA ‘94 in Portogallo, quell’accoppiata Casiraghi-Baggio fu riproposta con grande successo.

2 giugno 2007: Far Oer-Italia

Sabato 2 giugno 2007 entriamo nello Stadio Tosvollur di Torshavn, capitale delle Far Oer, infreddoliti ma da campioni del mondo in carica, pronti a disintegrare questa piccola Nazionale di un paese formato da 18 isole quasi sperdute a nord della Gran Bretagna. Oltre al clima complicato, soprattutto per noi che veniamo dall’estate già quasi torrida della penisola, troviamo anche una squadra arcigna, tosta da superare soprattutto in difesa, dove la forza di volontà dell’undici dell’allenatore Olsen crea barriere insormontabili.

Roberto Donadoni, sulla panchina italiana in quel momento, può affidarsi ad un solo atleta, eccezionale nel non farsi coinvolgere dal contesto terribile in cui stavamo affrontando la partita. Filippo Inzaghi ci salva dalla bruttissima figura, segnando la doppietta decisiva. Grande festa però anche della squadra di casa, che segna al miglior portiere del mondo Buffon con Jacobsen.

24 marzo 1993: Italia-Malta

La Nazionale di Malta non ci è sconosciuta, l’abbiamo affrontato otto volte dal 1986 al 2015. Sull’isola non abbiamo mai avuto vita facile e spicca una nostra vittoria sudatissima, per 1-2, con gol italiani di Signori e Vialli, e pareggio sfiorato dai maltesi che sbagliano un rigore parato da Pagliuca.

Ma da ricordare, anche in onore del nostro nuovo commissario tecnico, è la vittoria per 6-1 del 24 marzo 1993, allo Stadio La Favorita di Palermo. È la migliore partita di Roberto Mancini in Nazionale, in cui segna due gol, fa due assist e gioca un match fantastico, a tutto campo, seguendo nessuna regola tattica. Peccato che in panchina c’era Sacchi, che non lo terrà mai in grande considerazione.

5 dicembre 1981: Italia-Lussemburgo

L’ultima partita del girone di qualificazione per Spagna ’82 è una passerella, perché siamo già qualificati insieme alla Jugoslavia, ma anche un banco di prova per alcuni uomini che devono convincere Enzo Bearzot. Il 5 dicembre 1981 scendiamo in campo al San Paolo di Napoli contro il Lussemburgo e gli osservati speciali sono tanti. In primo luogo Oriali, che Bearzot vuole mediano, come sta giocando all’Inter da un po’, dopo l’inizio da terzino, Marocchino, che sta facendo bene con la Juve e potrebbe essere un backup interessante per Conti, ma un cono di luce enorme è sulla testa di Roberto Pruzzo.

Il centravanti preferito dal tecnico della Nazionale è Paolo Rossi, bloccato dal calcioscommesse e Pruzzo era il calciatore migliore in quel momento per sostituirlo. Bearzot concesse al romanista questa prova per capire se poteva cambiare qualcosa nelle sue gerarchie. Pruzzo giocò male, vincemmo solo grazie ad un gol di Collovati e Bearzot decise di aspettare Paolo Rossi e portarlo comunque in Spagna, dove divenne Pablito.

15 giugno 1974: Italia-Haiti

Una delle piccolissime per antonomasia, l’Italia non l’ha affrontata in partite amichevoli o durante le qualificazioni per Mondiali o Europei, come in questo caso verso Euro 2020 contro il Liechtenstein. Abbiamo giocato contro Haiti in un campionato del mondo, Germania ’74, per tanti versi storico. La nostra prima partita del girone iniziale fu contro i caraibici e ancora oggi calciatori e spettatori di quella partita fanno un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Haiti era davvero una squadra piccola, di atleti difficilmente inquadrabili come calciatori, anche se avevano doti fisiche, soprattutto nella corsa, davvero strabilianti.

Fu proprio sgusciando in velocità che Sanon, al 1’ del secondo tempo, batté Zoff e infranse il suo record di imbattibilità che durava da 1142 minuti. Per fortuna ponemmo rimedio a quel disastro, con tre gol di Rivera, autorete di Auguste e Anastasi, ma fu la partita che sancì lo strappo fra Chinaglia e Valcareggi e divenne la spia di una situazione in spogliatoio non gestibile. Quel Mondiale infatti finì male, con la sconfitta contro la Polonia e l’uscita di scena già nel girone iniziale.