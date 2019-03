Aurelio De Laurentiis guarda avanti. Il suo Napoli è al secondo posto in campionato e ai quarti di Europa League, Ancelotti potrebbe quindi chiudere la sua prima stagione azzurra con un trofeo e la qualificazione in Champions League.

Ma il patron dei partenopei pensa all'annata che verrà. A margine di un incontro tra la FIGC e la delegazione cinese in Italia, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato:

Il bilancio per il Napoli è molto positivo. Bisogna considerare che abbiamo cambiato allenatore, un nuovo tecnico significa anche un cambio di mentalità. Grazie ad Ancelotti abbiamo avuto modo di sperimentare le potenzialità della rosa. Sappiamo quali giocatori sono adatti per un gioco ancelottiano e chi invece, pur essendo un grandissimo campione o di grande prospettive, forse è meglio che giochi da qualche altra parte

Poi parla dell'accordo tra i governi cinese e italiano e della possibilità di disputare alcune partite della Serie A in Cina:

Approfitterei del mese di agosto per far assaggiare una partita italiana di cartello all'Europa. Se ci potessimo far dare un bellissimo stadio a Parigi, un altro a Londra, un altro a Berlino o a Madrid o a Barcellona, perché non cominciare lì la Serie A? Non tradiremmo i tifosi perché sarebbero tutti a mollo e in quel mese abbandonano le città