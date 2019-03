Intervistato da France Press lo Special One pronostica bianconeri e blaugrana per l'ultimo atto della più importante competizione per club, una rivincita dell'edizione 2014/2015.

25/03/2019

La finale della Champions League 2018/2019 vedrà di fronte, ancora una volta, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Al Wanda Metropolitano, il prossimo 1° giugno, andrà in scena la rivincita dell'ultimo atto che nel 2015 vide il Barcellona avere la meglio sulla Juventus. Questo almeno è il pronostico di José Mourinho, che intervistato da France Press si è sbilanciato sulle due squadre che giocheranno la finale del più importante torneo continentale a livello di club.

Se la sfida dovesse davvero diventare realtà - la Juventus dovrebbe superare l'Ajax e quindi la vincente di Manchester City-Tottenham, mentre il Barcellona dovrebbe spuntarla prima sul Manchester United e poi su uno tra Liverpool e Porto - ecco che la gara decisiva per aggiudicarsi la Champions League sarebbe non soltanto la sfida tra quelli che ancora oggi vengono considerati i due più forti calciatori al mondo, ma secondo Mourinho uno scontro tra due grandi collettivi, i migliori in circolazione al momento.

Juventus e Barcellona sono per me le principali favorite per la finale di Champions League. Tutti parlano di Messi e Cristiano Ronaldo, ma io preferisco parlare di Juventus e Barcellona, sarò sempre un allenatore di calcio e il calcio è ancora un gioco di squadra. Bianconeri e blaugrana hanno talento e esperienza, e entrambi hanno a disposizione un giocatore speciale. Normalmente questo tipo di giocatori finiscono per far diventare migliori anche le squadre in cui giocano.

Dopo essersi affrontati per oltre un decennio per stabilire chi fosse il migliore, Cristiano Ronaldo e Messi rinnoveranno la loro sfida nella finale di Champions League di quest'anno secondo José Mourinho.

Quello che potrebbe essere visto come un semplice pronostico assume una certa rilevanza se viene espresso da José Mourinho, lo Special One, uno che di Champions League se ne intende. Il portoghese ne ha vinte due, una con il Porto e una con l'Inter: la prima gli portò notorietà internazionale, la seconda rappresenta ancora oggi il punto più alto toccato in una carriera che poi lo ha visto allenare alcune tra le squadre più forti al mondo senza però tornare ad alzare il trofeo.

Proprio in Champions League, nella fase a gironi di questa edizione, il Manchester United allenato da Mourinho andò a vincere a Torino contro la Juventus, una rocambolesca vittoria centrata nel finale grazie a un autogol di Bonucci: era il 7 novembre 2018, avrebbe potuto rappresentare la rinascita dei Red Devils guidati dallo Special One e invece non fu altro che il canto del cigno di un'esperienza durata poco più di due anni e che si sarebbe conclusa un mese più tardi.

In attesa di tornare in pista - come dichiarato recentemente a beIN Sports, lo Special One sceglierà con cura la sua prossima destinazione - Mourinho conduce una trasmissione dedicata alla Champions League sulla televisione russa e sogna di tornare ad alzare un trofeo di cui ha scritto in parte la lunga e gloriosa storia.

Spero di tornare presto a prendere parte alla Champions League, ma a volte quando sei fuori devi imparare a vincere qualcos'altro. Quando sono arrivato al Manchester United nel 2016 non partecipavamo e ho dovuto vincere l'Europa League, ma se dovessi vincere una terza volta la Champions League sarebbe spettacolare. Anche vincere una terza Europa League non sarebbe male, anche se preferisco ovviamente la prima ipotesi.

Di certo dovrà rimandare i sogni di gloria Kylian Mbappé, eliminato con il suo PSG proprio dallo United che Ole Solskjaer ha ereditato da Mourinho. Eppure per lo Special One non ci sono dubbi sull'attaccante dei parigini, destinato a diventare il migliore al mondo e per lui oggi decisamente - e meritatamente - il più costoso.