Garrido aveva 14 anni ed è morto durante la gara d'esordio in Supersport 300 sul circuito di Jerez de la Frontera. Grande commozione nel mondo del motorsport.

di Luigi Ciamburro - 25/03/2019 11:37 | aggiornato 25/03/2019 13:42

Il mondo delle corse piange ancora. Marcos Garrido aveva appena 14 anni, coltivava il sogno di diventare un pilota professionista, ma il destino è stato crudele nei suoi confronti. Domenica pomeriggio, sul circuito di Jerez de la Frontera, mentre affrontava una gara nella classe Supersport 300, è caduto tra la curva 2 e la 3 ed è stato investito da un altro pilota. Secondo i presenti l'avversario sarebbe transitato sul collo del giovane atleta di Rota, una dinamica molto simile a quella in cui perse la vita Marco Simoncelli nel 2011 a Sepang.

Era il 6° giro dei 10 in programma quando Marcos Garrido, pilota del team Cardoso Racing, è caduto dopo la curva Michelin, in uno dei tratti più veloci del tracciato andaluso. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, la gara è stata interrotta e il rider sull'asfalto è stato immediatamente soccorso dal presidio medico presente in pista. Insieme all'altro pilota coinvolto nell'incidente (fuori pericolo) è stato trasportato all'Hospital General di Jerez, dove è deceduto poco dopo in seguito alle ferite riportate.

In una domenica senza Motomondiale il mondo delle due ruote è stato sconvolto da una tragedia che ha generato profonda commozione in tutta la Spagna e non solo. Per il 14enne spagnolo, quella di domenica a Jerez, era la gara d'esordio in questo campionato. Tanti i piloti delle categorie più importanti, gli atleti, personaggi politici e istituzionali che hanno espresso il loro cordoglio nei confronti di Marcos Garrido. Tra questi anche il presidente del governo, Pedro Sanchez, il presidente della Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, e i connazionali Alvaro Bautista e Maverick Vinales.

Uno scorcio del circuito di Jerez

Marcos Garrido commuove il mondo del motorsport

Il circuito di Jerez, che dalla morte di Ángel Nieto ha ereditato il nome del 12 + 1 volte campione, è la "Cattedrale" dei motori in Spagna. Centinaia di piloti e migliaia di fan passano attraverso la pista ogni anno, cifre che sono triplicate con l'appuntamento annuale della MotoGP (quest'anno si corre il 5 maggio). Dalla sua inaugurazione nel 1985 tre sono stati gli episodi drammatici sul tracciato andaluso.

Nel 1990, Javier Morenomorì perse il controllo della sua moto e andò a terra e il pilota che arrivava dalle retrovie non potè fare nulla per evitare l'impatto. Nel 1993, durante il Gran Premio di Spagna, il pilota giapponese Nohoyuki Wakai è morto dopo aver colpito uno spettatore mal posizionato tra i box del circuito. Il fan è rimasto incolume, ma Wakai è morto dopo aver colpito un muro.

Domenica 24 marzo Marcos Garrido ha perso la vita facendo quello che gli piaceva di più: correre con la sua moto. La Federazione andalusa nella serata di ieri ha diramato un comunicato stampa per annunciare la triste notizia.

Durante la gara della SP300 disputata oggi (domenica ndr) a Jerez, Marcos Garrido Beltran è stato protagonista di un incidente ed è stato prontamente soccorso dal personale medico. Trasportato d'urgenza in ospedale, il pilota è morto un'ora dopo il ricovero. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la famiglia e ai suoi amici.

Un messaggio di cordoglio è prontamente arrivato anche dal team Angel Nieto, che porta lo stesso nome del tracciato su cui ha perso la vita il 14enne di Rota.

Dal team Angel Nieto ci uniamo al dolore della morte del giovane pilota Marcos Garrido, morto in una gara questo fine settimana a Jerez. Vogliamo inviare le nostre condoglianze alla sua famiglia e alla sua squadra.