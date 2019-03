Il brand americano celebra i 6 anni di partnership con i Citizens e lancia il kit in stile Inter: scelti i migliori template per una maglia unica.

25/03/2019

di Antonio Gargano

Nike continua a celebrare le partnership pluriennali con i club più importanti del mondo. Dopo la maglia dell'Inter per il derby vinto la settimana scorsa, adesso tocca al Manchester City: il brand americano festeggia la collaborazione iniziata nel 2013 con un kit in edizione limitata che, come per i nerazzurri, ripercorre i migliori template realizzati nel corso delle ultime stagioni.

I tifosi dei Citizens hanno eletto i 9 migliori design creati da Nike dall'inizio della partnership, che si concluderà proprio al termine di questa stagione. Dalla stagione 2019/2020, infatti, il Manchester City passerà a Puma per un accordo da 750 milioni di euro in 10 anni. La limited edition lanciata dall'attuale sponsor tecnico è anche un modo per salutare il club nel migliore dei modi.

L'esordio ufficiale della maglia con il template misto avverrà nel prossimo weekend, quando la squadra di Guardiola affronterà il Fulham a Craven Cottage. I calciatori la indosseranno già dal pre-partita per promuoverla prima dell'approdo nello store ufficiale.

L'acquisto sul sito ufficiale del Manchester City sarà disponibile dal 10 aprile, con la possibilità di personalizzare nome e numero direttamente sullo store online. La società non ha ancora comunicato il prezzo del kit e la quantità a disposizione dei fan, che quindi potranno ricevere ulteriori informazioni a ridosso del lancio sul mercato.

Paying homage to some of our best loved kits over the past six years! 🔥⁰



Revealing the limited-edition @nikefootball celebration shirt that features a “mashup” of nine memorable City kits from our six-year partnership with Nike ⚽️⁰



🔵 #mancity https://t.co/OitUwS6P6L — Manchester City (@ManCity) March 25, 2019

I testimonial per la presentazione della maglia in edizione limitata sono Sergio Aguero, John Stones, Kevin De Bruyne e Phil Foden, che campeggiano sui social e sul sito del club. Proprio Foden, simbolo dell'Academy e del futuro del Manchester City, commenta l'idea di far scegliere ai tifosi i migliori kit prodotti da Nike:

Credo sia giusto affidare ai fan del Manchester City una decisione del genere, sono il nostro sostegno e hanno dimostrato di amare la maglia. Abbiamo assistito ad una partecipazione incredibile per la scelta dei kit Nike, sono davvero orgoglioso di rappresentarli e promuovere la maglia nata dalle loro preferenze.

Il modello Inter ideato da Nike, quindi, sbarca anche in Premier League per celebrare la partnership con il Manchester City. Dopo 6 anni di collaborazione, che hanno portato nelle casse dei Citizens ben 24 milioni di euro a stagione, il brand americano cederà il passo a Puma, che raddoppierà la cifra annuale e vestirà i calciatori di Guardiola per il prossimo decennio.