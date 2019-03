Il numero 7 bianconero tranquillizza tutti dopo Portogallo-Serbia.

di Redazione Fox Sports - 25/03/2019 23:57 | aggiornato 26/03/2019 00:26

Tutti in ansia per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus ha lasciato il campo per infortunio al 31' di Portogallo-Serbia (è stato sostituito da Pizzi), match valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Ha accusato un problema alla coscia destra dopo una scatto e ha immediatamente alzato il braccio chiedendo il cambio. In zona mista lo stesso Cristiano Ronaldo ha tranquillizzato tutti parlando del problema muscolare rimediato:

Non sono affatto preoccupato. Ormai conosco alla perfezione il mio corpo e per questo motivo sono sereno. Tra una o due settimane sarò pronto a giocare di nuovo senza problemi. Questo è il calcio, può succedere di infortunarsi

Nella giornata di domani Cristiano Ronaldo rimetterà piede a Torino e si sottoporrà agli accertamenti strumentali del caso. Come riferisce Sky Sport, Ronaldo sarebbe alle prese con un problema ai flessori.

Ovviamente l'obiettivo dell'ex Real Madrid è farsi trovare pronto per il 10 aprile, giorno in cui all'Amsterdam ArenA è in programma l'andata dei quarti di Champions League contro l'Ajax. Sei giorni dopo è invece previsto il ritorno.