Doppio vantaggio azzurro nel primo tempo, nella ripresa Halilovic accorcia le distanze e gli ospiti riescono a pareggiarla.

0 condivisioni

di Leonardo Mazzeo - 25/03/2019 20:22 | aggiornato 25/03/2019 20:27

Mentre la Nazionale maggiore è impegnata nelle qualificazioni per EURO 2020, l'Italia Under 21 scende in campo per un nuovo incontro amichevole in vista degli Europei di categoria in programma questa estate. I ragazzi di Di Biagio cercano certezze dopo il grigio pareggio 0-0 contro l'Austria, al Benito Stirpe di Frosinone arriva la Croazia di Halilovic. Il CT voleva risposte, e sicuramente le ha avute: gli Azzurrini sono stati fermati sul 2-2, è vero, ma la prestazione nel complesso è stata convincente.

Primi 25 minuti di grande livello, giovani azzurri scatenati con Di Marco e Locatelli tra i protagonisti. Bene anche Bastoni, autore del gol del vantaggio, ok tutta la squadra che ha giocato con ritmo e intensità senza rischiare praticamente nulla. Gran primo tempo dell'Italia U21, peccato per la ripresa piuttosto distratta che è costata il pareggio croato.

Un pizzico di superficialità, un pizzico di ingenuità: il pareggio sta stretto all'Italia, che però può prendersela solo con se stessa. La partita poteva essere chiusa prima, non è successo e gli Azzurrini sono stati puniti. Sicuramente questo risultato servirà da monito per il futuro, nella speranza che certi errori non vengano più commessi. Soprattutto nelle gare ufficiali. Di Biagio, comunque, può sorridere: i segnali di ripresa ci sono stati eccome.

Under 21, Italia-Croazia 2-0: assolo azzurro nel primo tempo

Di Biagio sceglie il 4-3-3 e, orfano di Kean, affida il centro dell'attacco a Patrick Cutrone supportato ai suoi lati da Orsolini e Parigini. Il primo squillo è della Croazia, Meret è bravo a respingere il tentativo col sinistro di Basic. Poi, però, gli Azzurrini salgono in cattedra: ci prova Di Marco su punizione (fuori di poco), ci prova Mandragora da fuori (stessa sorte), ci prova Locatelli sempre dalla distanza. E da quest'ultimo tiro deviato nasce di fatto il vantaggio dell'Italia Under 21.

Dala bandierina va Di Marco, che fa sibilare il suo velenoso sinistro al centro dell'area pescando alla perfezione Bastoni, che la insacca di testa al 20'. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio: Orsolini sfonda sulla destra e la mette in mezzo, Parigini controlla in area ma non riesce a superare la difesa, poi arriva Locatelli che ha seguito l'azione ed è lesto nel calciare verso la porta da distanza ravvicinata. Un 2-0 più che meritato, con l'Italia che poi si limita a gestire il risultato con ordine. Squillo di Cutrone sul tramonto della prima frazione: l'attaccante del Milan è abile a muoversi in area, ma il suo assist non raggiunge Orsolini (che si lamenta per un presunto fallo).

Secondo tempo: ingenuità azzurra, rimonta croata

L'Italia continua a tenere le redini del match anche all'inizio della ripresa, provando a far male in contropiede nei primi 10': Parigini spreca tutto incartandosi al limite dell'area, il tentativo di Orsolini invece viene stoppato magistralmente da Posavec. Poi a sopresa la Croazia accorcia le distanze: disattenzione dell'Italia al 58', Halilovic ne apprfitta e segna un bel gol da fuori area.

Gli Azzurrini però non si scompongono e proseguono il match come se nulla fosse successo. Atteggiamento corretto, Tonali e compagni continuano a giocare allo stesso modo e vanno anche vicini al terzo gol. Poi, però, il gol di Kalaica dopo una mischia in area gela il Benito Stirpe. Il 2-2 va stretto all'Italia, che si riversa in attacco nei minuti finali ma gli errori sottoporta (Cutrone su tutti) non permettono agli azzurri di tornare avanti. Finisce così, con un pareggio piuttosto amaro e ingenuo, accompagnato però da un primo tempo di spessore.