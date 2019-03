Il Manchester City avrebbe pronta un'offerta "irrinunciabile" per il centrale slovacco, ma il club nerazzurro punta su di lui. Intanto Barbora sui social: "Odio la Juventus".

di Alberto Casella - 25/03/2019 15:58 | aggiornato 25/03/2019 18:05

Quando l'Inter lo acquistò dalla Sampdoria nel calciomercato dell'estate 2017 per una trentina di milioni di euro, ci fu anche qualcuno che storse il naso: Milan Skriniar aveva solo 22 anni, scarso pedigree e poi in Nazionale, dove aveva totalizzato 9 presenze, era utilizzato per lo più da mediano.

Ma proprio quell'esperienza a centrocampo, in fondo, si è rivelata poi essere uno dei punti di forza dello slovacco, che in poco tempo si è affermato non solo come difensore roccioso e difficile da superare, ma anche come giocatore davvero completo.

Sì, perché Skriniar ha ben presto dimostrato di saper anche trattare il pallone, aiutando la squadra a far uscire il gioco dalla propria area, caratteristica fondamentale nel gioco di Spalletti che non tollera i lanci lunghi da dietro. E non è tutto, perché Milan ha rivelato anche buone capacità di impostazione e, cosa che non guasta, discrete doti realizzative: 4 le reti nello scorso campionato.

Inter: Skriniar, uno dei difensori più contesi nel calciomercato

Inter, Skriniar: offerta da 100 milioni dal Manchester City?

Non c'è voluto molto, insomma, perché i pochi scettici si ricredessero e Milan Skriniar diventasse uno dei più ammirati difensori d'Europa. Il suo contratto con l'Inter scade nel 2022, ma sono molti i top team che farebbero carte false per strapparlo ai nerazzurri, come aveva rivelato nei giorni scorsi il suo agente Mithat Halis di Stars & Friends:

Lo vogliono sia il Real Madrid che il Barcellona. I nerazzurri lo hanno pagato 28 milioni ma dopo pochi mesi ne hanno rifiutati il doppio dal Manchester City e ora il suo valore è intorno ai 100 milioni.

Una quotazione record per un difensore, anche se qualcuno non ha mancato di far notare che, in fondo, sparare alto fa anche parte del mestiere di un agente, preoccupato fra l'altro delle manovre di disturbo di Mino Raiola - cannibale, lo aveva definito Halis - che starebbe cercando di portare il difensore nella sua scuderia. Un nome, quello di Raiola, che ha fatto suonare un primo campanello d'allarme per i tifosi interisti. Il secondo arriva dall'Inghilterra, da dove il Mirror riferisce di un interessamento molto deciso del Manchester City che, secondo il tabloid, sarebbe pronto all'offertona: 85 milioni di sterline, una cifra che al cambio attuale è molto vicina ai 100 indicati dall'agente.

Sarà anche vero che i Citizens hanno la necessità di svecchiare la difesa e che Guardiola ottiene quello che vuole dallo sceicco - che poi, secondo una battuta di Hoeness, rimette a posto i conti alzando il prezzo del petrolio - ma 100 milioni sarebbero una cifra record persino per il Manchester City, che pure non è noto per la sua parsimonia: 76 i milioni spesi quasi quattro anni fa per De Bruyne, ma anche quasi 70 per Mahrez e 60 per Laporte.

La fidanzata Barbora: "Odio la Juventus"

L'Inter, comunque, sembra orientata a resistere - sul giocatore ci sono anche Barcellona e Real Madrid - e ha altri piani che prevedono un rinnovo, ovviamente molto sostanzioso, e prossimamente la fascia di capitano. Nel frattempo i tifosi nerazzurri si godono le storie Instagram di Barbora Hroncekova, la bellissima fidanzata di Skriniar che, oltre a invitare i fan a non credere troppo alle voci di mercato, ha risposto senza mezzi termini a un sostenitore bianconero che le chiedeva che cosa pensasse della sua squadra del cuore: "Odio la Juventus".