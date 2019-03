L'attaccante, sotto contratto con i nerazzurri fino al 2022, ha deciso la sfida contro la Fluminense e sembra tornato quello di un tempo. Pronto per una nuova chance?

di Simone Cola - 25/03/2019 11:27 | aggiornato 25/03/2019 11:32

Mentre insegue un piazzamento in Champions League che poche settimane fa sembrava scontato e per cui invece dovrà probabilmente faticare fino all'ultimo, presa tra il caso Icardi e gli inevitabili progetti di rivoluzione che andranno attuati nel corso del prossimo calciomercato - dal nuovo tecnico alla possibile cessione dell'ex-capitano argentino - l'Inter scopre in Brasile di avere ancora a disposizione una pepita che nel prossimo futuro potrebbe regalarle molte soddisfazioni.

Si tratta di Gabigol - al secolo Gabriel Barbosa Almeida - 22enne attaccante brasiliano che tornato in patria dopo la prima deludente esperienza in Europa si è rigenerato a suon di gol e grandi prestazioni. Dopo aver segnato 27 gol in 53 partite nel 2018 con la maglia del Santos, club che lo aveva ceduto all'Inter nell'agosto del 2016 per oltre 30 milioni di euro e che lo ha riaccolto in prestito a braccia aperte, il talento che in tanti avevano paragonato addirittura a Neymar si è trasferito - nuovamente in prestito - al Flamengo all'inizio di quest'anno.

Un nuovo esame, necessario all'Inter per capire se il periodo positivo al Santos fosse stato un exploit isolato oppure il segnale di una rinascita in cui pochi credevano dopo aver visto il ragazzo vagare senza meta prima in nerazzurro (10 presenze, un solo gol) e poi al Benfica, dove addirittura aveva collezionato appena 165 minuti di gioco in 6 mesi. Ebbene si può senz'altro dire che Gabigol sia tornato, o perlomeno sia sulla buona strada per farlo: fino a oggi infatti l'attaccante - nerazzurro fino al 2022 - ha segnato la bellezza di 8 gol in altrettante partite, l'ultimo ieri decisivo per la vittoria 3-2 del Flamengo sugli storici rivali del Fluminense nel Campionato Carioca.

In attesa dell'inizio del campionato nazionale, infatti, in Brasile stanno andando in scena i vari campionati statali: quello Carioca ha una grande tradizione e un grandissimo seguito, e qui Gabigol sta letteralmente facendo sfracelli, segnando una rinascita che a fine 2019, quando scadrà il prestito al Flamengo, potrebbe garantirgli una nuova possibilità in Europa, magari proprio nell'Inter, in quella Serie A che forse troppo frettolosamente si è affrettata a definirlo "un bidone".

6 gol in 8 gare nel Campionato Carioca - 6 su 6 nella Taça Rio, seconda e più importante fase di questo torneo statale - 6 in 576 minuti giocati che portano la media a una segnatura ogni 96 minuti di gioco: Gabigol viaggia alla media di una rete a partita o poco più. Dopo aver speso le prime giornate a prendere le misure della nuova squadra e dei compagni, il brasiliano ha segnato all'Americano, quindi sono arrivate due doppiette consecutive ai danni di Portuguesa e Madureira e poi la rete del 3-0 nel Fla-Flu, il sentitissimo derby tra Flamengo e Fluminense che ha visto poi gli avversari sfiorare una rimonta che però non si è concretizzata.

A questi numeri vanno ad aggiungersi quelli relativi alla Coppa Libertadores, dove in 2 gare il brasiliano ha segnato altrettanti gol ai danni prima dei boliviani del San José e poi del LDU de Quito che rappresenta l'Ecuador, reti che se non possono certo attestare la definitiva rinascita del giocatore allo stesso tempo sono promettenti e devono necessariamente portare l'Inter a una riflessione sul futuro di un talento che ad appena 22 anni potrebbe ancora esplodere e di cui forse sarebbe bene non sbarazzarsi con eccessiva fretta: il precedente di Coutinho, del resto, è ancora vivo in un club che nel prossimo futuro potrebbe decidere di ripartire proprio dalle reti di di Gabriel Barbosa Almeida, in arte - nuovamente - Gabigol.