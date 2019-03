I tifosi dello Stockport hanno aggredito i giocatori del Fylde dopo il gol vittoria nella semifinale di FA Trophy: ma c'è stata la reazione forte dei calciatori.

di MarcoValerio Bava - 25/03/2019 11:53 | aggiornato 25/03/2019 17:57

Ancora un'invasione di campo in Inghilterra, ancora un episodio di violenza dei tifosi nei confronti dei calciatori impegnati in partita. Ma stavolta il finale è stato diverso. Sabato si è giocata la semifinale di FA Trophy tra Stockport e Fylde. Seimila persone sugli spalti per una partita che vale la finale e un posto a Wembley per affrontare il Leyton Orient.

La partita è bella, con tanti capovolgimenti di fronte e gol. Lo Stockport passa in vantaggio nel primo tempo con Bell, il pareggio di Fylde arriva al 65'. Ma il finale è da brividi. Gli ospiti segnano il gol dell'1-2 al minuto 85, ma dopo 180'' ecco il nuovo pareggio dei padroni di casa. Ma a pochi secondi dal 90' ecco il gol vittoria del Fylde.

Una rete che scatena la rabbia di alcuni tifosi dello Stockport che decidono di invadere il campo e aggredire i giocatori della squadra avversaria che però reagiscono allontanando con modi poco ortodossi i facinorosi. Con l'immediato intervento degli steward la situazione torna presto alla normalità. Ma dopo l'aggressione a Jack Grealish nel corso del derby di Birmingham di due settimane fa è ovvio che l'argomento violenza è tornato prepotentemente d'attualità in Inghilterra.

Inghilterra, lo sdegno del manager del Fylde: "Non possiamo tornare a 20 anni fa"

L'attacco di Paul Mitchell a Jack Grealish sembra aver sdoganato un comportamento che nel Regno Unito sembrava ormai superato. Il tifoso del Birmingham è stato condannato a tre mesi e mezzo di carcere, oltre al pagamento dei danni nei confronti del giocatore dell'Aston Villa. Ma proprio quel gesto sembra aver ispirato anche gli hooligans dello Stockport. Almeno secondo il manager del Fylde:

C'è un idiota che invade il campo a Birmingham e ora tutti pensano sia una cosa intelligente da fare. E invece è sbagliato, lo è davvero.

L'Inghilterra si interroga su come risolvere la questione. Il richiamo è alla coscienza di ognuno, alla propria capacità di autocontrollo. Non c'è altra strada, oltre a quella di rinforzare le misure di sicurezza. Di sicuro non si tornerà alle barriere tra spalti e campo. Come afferma il tecnico del Fylde: