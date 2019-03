Mancano ancora tre anni alla fine del contratto ma stiamo già parlando del rinnovo. Ci sono ottime probabilità che non vada via, è sempre al centro di voci di mercato perché continua a fare bene e che contano

Se Mbappé viene dato in uscita, Neymar sembra destinato a rimanere. L'attaccante brasiliano, ancora out per infortunio, potrebbe a breve prolungare il suo contratto principesco in scadenza nel 2022. Lo ha detto il padre dell'ex Barcellona, intervista da Uol Esporte:

Le trattative, sempre secondo la rivista francese, dovrebbero partire nelle prossime settimane. La speranza dei Blancos è di chiudere nel minor tempo possibile un'operazione che era stata già impostata nel 2017, prima che il classe 1998 decidesse di lasciare il Monaco per il PSG. L'arrivo di Mbappé non escluderebbe quello di Eden Hazard, con il quale il Real avrebbe addirittura già trovato un accordo di massima.

