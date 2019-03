Il figlio di Michael Schumacher esordirà su una monoposto di Formula 1 dopo il gran premio previsto nel weekend a Sakhir. Guiderà sia Ferrari che Alfa Romeo.

di Matteo Bellan - 25/03/2019 15:24 | aggiornato 25/03/2019 15:31

Mick Schumacher è pronto a fare il proprio debutto su una monoposto di Formula 1. Nel test previsto in Bahrein, dopo il gran premio di domenica, il figlio d'arte dovrebbe coronare il proprio sogno.

Il magazine Autosport rivela che martedì 2 marzo salirà sulla Ferrari SF90, mentre il giorno seguente guiderà la C38 del team Alfa Romeo Racing. Il secondogenito di Michael Schumacher nel weekend esordirà nel campionato mondiale di Formula 2 proprio sul Bahrein International Circuit di Sakhir. Saranno giorni molto intensi per lui.

Mick nel 2019 è atteso a una stagione importante. Dopo aver vinto il titolo europeo di Formula 3 l'anno scorso, adesso deve confermarsi competitivo pure in F2. Questo è l'ultimo step prima di approdare in Formula 1. Anche se bisognerà vedere se il 20enne pilota rimarrà nella categoria per uno oppure per due anni. È sua intenzione arrivare pronto nel grande Circus, senza accelerare i tempi.

Mick Schumacher

Formula 1, Mick Schumacher guiderà Ferrari e Alfa Romeo nel test in Bahrein

Sarà sicuramente affascinante vedere uno Schumacher alla guida della Ferrari. L'ultima volta che papà Michael salì al volante della rossa in gara fu il 2006, anno del suo primo ritiro dalla Formula 1. Dal gennaio 2019 Mick fa parte della Driver Academy di Maranello e si era già capito che avremmo potuto vederlo in azione in qualche test durante la stagione.

L'occasione si presenta nei due giorni di prove previsti in Bahrein. Inizialmente si pensava che il ragazzo avrebbe guidato solamente l'Alfa Romeo, per evitargli le troppe pressioni e attenzioni derivate dal salire a bordo della Ferrari. Invece, Mick Schumacher avrà modo di provare pure la SF90 che Sebastian Vettel e Charles Leclerc utilizzano nel campionato.

Quello del Bahrein International Circuit non dovrebbe essere l'unico test su una monoposto F1 per il figlio di Michael Schumacher. Anche dopo il Gran Premio di Catalogna sono previste due giornate di prove dedicate ai giovani piloti e il 20enne tedesco dovrebbe essere nuovamente in pista. Certamente lui è lusingato per queste opportunità, però non si monta la testa e rimane concentrato sul fare bene soprattutto in Formula 2. È l'anno di esordio e vuole essere competitivo. Si è preparato al meglio per la nuova stagione e intende dimostrare di non essere solo un figlio d'arte, ma un vero talento.