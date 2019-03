CR7 lascia il campo dopo mezz'ora nel deludente pareggio dei lusitani con la Serbia: trionfi per Turchia, Francia e Inghilterra, bel pareggio all'esordio per il Kosovo.

di Simone Cola - 25/03/2019 23:12 | aggiornato 25/03/2019 23:23

Potrà anche contare sul più forte calciatore in circolazione, Cristiano Ronaldo, ma certo è che il Portogallo visto nelle due prime uscite nelle qualificazioni a Euro 2020 - complice anche l'infortunio che costringe la sua stella a uscire dopo mezz'ora contro la Serbia - è davvero ben poca cosa: nonostante l'indiscutibile numero di talenti a disposizione, infatti, il ct Fernando Santos non sembra ancora riuscito a creare una vera squadra e continua ad arrancare, a differenza di Francia e Inghilterra che invece si confermano grandi e proseguono spedite in testa ai rispettivi gironi.

La seconda giornata della corsa a Euro 2020 per i gruppi A, B e H si apre nel pomeriggio con il sonante trionfo della Turchia, che dopo aver sconfitto all'esordio l'Albania si ripete in casa sulla Moldavia con un netto 4-0 dove spicca la doppietta di Cenk Tosun, attaccante che in questa stagione ha segnato appena 2 gol in Premier League con la maglia dell'Everton.

I turchi, a punteggio pieno, devono condividere il primato nel Gruppo H con la Francia campione del mondo: allo Stade de France i Bleus passano ben presto in vantaggio sull'Islanda grazie a un gol di Umtiti ma poi faticano a chiudere la gara dilagando soltanto nel finale con 3 reti nel giro di un quarto d'ora firmate da Giroud, Mbappé e Griezmann che valgono il 4-0 finale e il primo posto sulla Turchia per differenza reti. Successo scontato anche per l'Albania, che licenziato Panucci dispone facilmente dell'Andorra con un 3-0 in cui però le ultime due reti arrivano giusto nel finale di gara.

Cristiano Ronaldo esce, il Portogallo non va

Nel Gruppo B sorprende il secondo stop in due gare del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che contro l'Ucraina era stato incapace di lasciare il segno e contro la Serbia non può farlo anche a causa di un infortunio che lo costringe a uscire dopo appena mezz'ora di gioco: al gol su rigore segnato in apertura da Tadic, giustiziere del Real Madrid in Champions League con la maglia dell'Ajax e prossimo avversario proprio della Juventus di CR7, risponde Danilo Pereira poco prima dell'intervallo.

Non basta: Cristiano Ronaldo era tornato in Nazionale proprio per spingere facilmente i campioni continentali a Euro 2020 e tornerà invece a Torino con il Portogallo capace di collezionare appena 2 punti in 2 gare in casa e con un fastidio la cui entità deve comunque ancora essere chiarita. La situazione resta comunque risolvibile, dato che il resto del Gruppo B non sembra irresistibile: l'Ucraina che vince 2-1 in pieno recupero in casa del Lussemburgo, che si era persino portato in vantaggio, non sembra certo un'avversaria imbattibile, ma per adesso è lei a comandare il girone.

Chi certo non delude le attese è l'Inghilterra, che dopo aver regolato 5-0 a Wembley la Repubblica Ceca si sbarazza facilmente anche del Montenegro, che dopo essersi portato sorprendentemente in vantaggio con Vesovic subisce la furiosa rimonta degli uomini di Southgate, che vanno a segno con Keane, una doppietta dello scatenato Barkley, il bomber Harry Kane e il solito Sterling, al gol numero 4 in 2 gare.

Nel gruppo A dominato dagli inglesi fa il suo esordio il Kosovo, deciso a ben figurare e capace di bloccare sul pareggio la Bulgaria: alla rete di Bozhikov al 39esimo risponde il 24enne Arber Zeneli, nato in Svezia e attualmente sotto contratto con lo Stade Reims in Ligue 1. Alle spalle dell'Inghilterra a punteggio pieno ci sono dunque proprio i bulgari con 2 punti, quindi Kosovo e Montenegro a 1 e la Repubblica Ceca a 0 punti ma con una gara giocata in meno.

