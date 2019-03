Lo spagnolo, con un passato da calciatore, è arrivato in Russia con i 5 milioni di dollari vinti alle Bahamas. Ma giura: "Non sono cambiato. Il calcio rimane la mia prima passione".

25/03/2019

Ramon Colillas ad inizio gennaio è un normalissimo giocatore di poker. In giro per il mondo ce ne sono migliaia come lui seduti intorno ad un tavolo in cerca di gloria. Poi all’improvviso una “mano” gli cambia la vita. Nell’Atlantis Resort&Casino di Nassau, dove una volta era terra di pirati, si parla sempre di grossi bottini: vince 5 milioni di dollari. Fino ad allora, nella sua modestissima carriera pokeristica, aveva incassato circa 11mila euro. Il nuovo fenomeno, presente all’EPT di Sochi con il cartellino di Ambassador di PokerStars, ha ancora negli occhi gli ultimi attimi del PSPC delle Bahamas.

È anche questo il poker. Come qualsiasi altro sport, ogni tanto regala una favola. Quella dello spagnolo parte da un piccolo centro vicino Barcellona. A Puig-reig, prima sogna di fare il calciatore, poi diventa istruttore di fitness. Ma mantiene quella smania, quella voglia di fare altro. Vuole giocare a carte da professionista: molla la palestra appena avviata e gioca online. Da autodidatta inizia a vincere. Nessuno lo ferma più.

Cerca altra fortuna all’EPT di Sochi. Dalla Spagna con furore e con l’onore di essere Ambassador di PokerStars, ha la voglia di stupire ancora. Lo hanno già ribattezzato il nuovo Moneymaker, in onore del giocatore statunitense che ad inizio anni 2000, attraverso un torneo satellite da 39$, riesce a vincere il premio finale di 2,5 milioni. Quando il destino tende la mano alla fortuna. Molto piacere.

EPT Sochi, Colillas al tavolo del Main Event durante la prima sfida russa

EPT Sochi, alla scoperta di Ramon Colillas: il nuovo fenomeno del poker

Se vivi in Catalogna e giochi a calcio, il tuo sogno è sicuramente vestire la maglia del Barcellona. Ramon Colillas è un buon calciatore. Gioca nelle serie minori, si fa le ossa tra i campi di provincia con quella voglia e intenzione di diventare qualcuno. Ma il ginocchio fa crack più di una volta. Diventa allenatore. Il primo incontro con il destino non è sicuramente fortunato. Scarpini appesi al chiodo. Così apre una palestra e studia Scienze Motorie all’Università di Vic, a Barcellona. Ma riecco il destino, che questa volta gli tende la mano.

In un bar si diverte a poker con gli amici. Gli riesce piuttosto bene, tanto che un anziano signore si avvicina e dice la sua: “Tu dovresti giocare a poker sul serio”. La frase frulla nella testa di Ramon per un bel po’ di tempo. È un’idea che gli piace, così come il gioco delle carte. Ma buttarsi nella vita è sempre un passo molto difficile, soprattutto se ai tuoi genitori devi dirgli: “Mamma, papà. Voglio diventare un giocatore di poker professionistico”.

Trovato l’appoggio della famiglia, vince il suo primo torneo online da 100 euro. Inizia la sua avventura. Gioca tutte le tappe del Campeonato de Espana de Poker e vince la classifica finale, aggiudicandosi il Platinum Pass per volare ai Caraibi. Lì sbanca.

Conoscevo il poker, mi entusiasmava. Adoro la competizione e qui ce n’è molta. La verità è che la mia vita non è cambiata molto dopo le Bahamas. Il momento più bello dopo la vittoria è stato con la mia famiglia e con i miei amici. La gente non conosce quanto lavoro c’è dietro ad un giocatore di poker. Preparazione fisica, allenamento tecnico e psicologico. Per me è molto importante la preparazione fisica, perché stare bene aiuta anche la mente. Purtroppo però non riesco a mantenere una routine di allenamento per colpa dei tanti viaggi che faccio.

Ramón Colillas @Mr__Boxes se une al Equipo PokerStars Pro : "Cumplo otro sueño más".



¡Bienvenido a tu casa🏡♠, Ramón! #DaleRamón



Lee las primeras impresiones de Ramón Colillas 👉 https://t.co/RtD195rVa4 pic.twitter.com/WkuAW2O4GE — PokerStars España (@PokerStarsSpain) February 11, 2019

Sembra essere “il solito” Ramon Colillas di sempre. Lo giura.

Non ho avuto molto tempo per spendere i soldi della vincita. Ma per me conta la tranquillità prima di tutto. Voglio giocare i tornei più importanti in futuro.

E giura anche di seguire sempre il suo Barcellona, di cui è tifoso. Appena può tra un torneo e l’altro, si siede al Camp Nou per gustarsi Messi e compagni.

Ho un passato da calciatore e da allenatore nelle giovanili. Sono del Barcellona e mi piace Messi. Il calcio è la mia passione, sono tifosissimo dei blaugrana. Spero che la squadra possa vincere tutto, Liga e Champions League. Se sono il Messi del poker? No. Piqué gioca spesso a poker. Lo scorso agosto l’ho visto da vicino, ma non ci siamo sfidati allo stesso tavolo.

E il futuro? Ramon Colillas vuole continuare a stupire vincendo. E non esclude un ritorno al passato.

Mi vedo ancora per molto tempo nel mondo del poker. Ora sono qui e voglio vincere. Non nascondo però, che in futuro, mi piacerebbe tornare nel calcio. Se avrò tempo, allenerò ancora.

Mikhail Shalamov, altro “amico” del destino

Se la storia assurda di Colillas non basta, potete sempre convincervi che il destino esista davvero andando a scoprire un’altra favola del poker. Mikhail Shalamov è uno dei giocatori russi più forti. C’è anche lui all’EPT di Sochi con il cartellino di Ambassador per PokerStars. Ingegnere informatico, ama molto il poker online. Si dedica al tempo pieno a questo gioco, ma deve ringraziare un suo amico, che circa 10 anni fa, tornato da un viaggio negli Stati Uniti, gli insegna le regole del No Limit Hold’em.

Аут на 58 месте ( в 30бб глубине раздали топ2 против стрита. Завтра Мейн https://t.co/IY4imXHEpz pic.twitter.com/tbBIg8JYP5 — Mikhail Shalamov (@innerpsy) March 23, 2019

Mikhail deposita 50$ e non deve farlo mai più. Vince e convince. Studia, perde (perché anche i protagonisti delle favole lo fanno), si perfeziona. Nel 2009, online, ha giocato un totale di 40.088 mani in meno di 19 ore. Un record che spiega quanto si alleni per essere al top. Cerca la vittoria nel Main Event: qui, oltre ai 150mila rubli garantiti in palio, ci sono anche la gloria e l'onore.