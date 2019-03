Il club gallese riterrebbe nullo l'accordo raggiunto con i francesi, in quanto la Premier League aveva richiesto alcune modifiche non arrivate poi in tempo utile.

di Alberto Casella - 25/03/2019 10:43 | aggiornato 25/03/2019 10:55

Sono passati ormai più di due mesi da quel tragico giorno di gennaio, era la notte del 21, in cui il piccolo velivolo privato che stava trasportando Emiliano Sala da Nantes a Cardiff si è schiantato nelle acque del Canale della Manica.

Nonostante tutto, però, sulla tragedia non può ancora calare l'oblio e non può esserci pace per la memoria dell'attaccante argentino. E non è solo perché, ovviamente, i fatti che portarono alla fine sua e del pilota Dave Ibbotson sono oggetto di inchiesta giudiziaria.

C'è dell'altro, purtroppo, e, trattandosi di denaro - il Nantes aveva appena raggiunto un accordo col Cardiff per la cessione di Emiliano Sala - tutta la vicenda prende una tinta poco piacevole e sicuramente sempre meno edificante.

Non c'è pace per la memoria di Emiliano Sala

Emiliano Sala, il Cardiff non intende pagare il Nantes

L'accordo fra i due club prevedeva che l'argentino passasse in Premier League per 17 milioni di euro oltre a un bonus di circa 6 milioni in caso di salvezza del Cardiff. Il club gallese aveva già annunciato su Twitter la firma del giocatore fin dal 19 gennaio. Ma, a quanto pare, la tragedia avvenuta due giorni dopo ha cambiato completamente il quadro della situazione.

I fatti: ancora prima che i resti di Emiliano fossero ritrovati - e dunque ci fosse la certezza assoluta della sua scomparsa - il Nantes aveva chiesto ai gallesi il pagamento della prima rata del prezzo pattuito. Ma il club guidato da Ken Choo aveva preso tempo. Voleva vedere più chiaro su due aspetti: innanzitutto sul comportamento di Willie McKay, l'agente del giocatore, sospettato di aver gonfiato ad arte la valutazione di Sala millantando interessamenti di altri club di Premier League, e soprattutto sulla reale validità formale dell'accordo.

Il ricordo di Emiliano Sala da parte dei tifosi del Nantes

Ed è proprio su questo secondo aspetto che, secondo il Telegraph, il Cardiff starebbe fondando in questi giorni il proposito di non onorare l'accordo con i gialloverdi francesi. In pratica il contratto non era ancora stato ratificato dalla Premier League a causa di un piccolo adempimento mancante, adempimento che Emiliano si preparava ad assolvere una volta tornato in Galles, la mattina del 22 gennaio. Ma, reso impossibile dalla sua tragica fine, esso è rimasto inevaso, rendendo dunque nullo il contratto, nell'interpretazione del glub gallese che, secondo il media inglese, si sta preparando a comunicare alla FIFA che non intende quindi pagare quanto richiesto dal Nantes.