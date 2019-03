In Agropoli-Sant'Agnello 2-0 un cronista dell'emittente canalecinque.tv definisce la presenza dell'assistente arbitrale Annalisa Moccia "uno schifo, una cosa inguardabile".

di Luca Guerra - 25/03/2019 07:20 | aggiornato 25/03/2019 09:25

Un'assistente arbitrale donna insultata da un telecronista. Succede in Agropoli-Sant’Agnello, partita valida per il campionato di Eccellenza campana giocata il 23 marzo e terminata 2-0 per i padroni di casa, che si sono così qualificati in anticipo ai playoff promozione. Protagonista dell'episodio destinato a far discutere è Sergio Vessicchio, telecronista della partita per l'emittente canalecinquetv.it.

Succede tutto pochi secondi prima del fischio d'inizio. Mentre le squadre si dispongono sul terreno di gioco, Vessicchio elenca i componenti della terna arbitrale: accanto all'arbitro Antonio Liotta, originario della sezione di Castellammare di Stabia, ci sono infatti gli assistenti Gianluca Caianiello di Napoli e Annalisa Moccia della sezione di Nola.

Proprio la presenza della Moccia rappresenta, nel pensiero del telecronista, la pietra dello scandalo. Vessicchio infatti invita il cameraman a inquadrare l'assistente appartenente alla sezione di Nola, intenta nel monitorare la regolarità della rete di una delle due porte, commentando le immagini con frasi sessiste:

Chiederei alla regia di inquadrare l’assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro. Ed è una barzelletta della Federazione una cosa del genere. L’arbitro è dunque di Castellammare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, coadiuvato da Gianluca Caianiello di Napoli e Annalisa Moccia, della sezione di Nola.

Insulti sessisti nei confronti di un'assistente donna: il telecronista non si scusa

Il video è postato sul sito della rete "Canalecinque.tv" (con la parte incriminata che prende il via al minuto 17:37) ed è stato diffuso sui social network, dove presto è stato oggetto di messaggi di solidarietà nei confronti di Annalisa Moccia e di nette prese di distanza dall'operato di Vessicchio. Il telecronista ha completato la sua raffica di insulti nei confronti della Moccia definendo la terna "una cosa impresentabile per un campo di calcio". Ignoti i motivi del livore di Vessicchio, che al fischio finale della partita giocata allo stadio Guariglia di Agropoli ha anche dato la sua versione dei fatti sui social, ma senza chiedere scusa e senza fare alcun passo indietro su quanto affermato in sede di telecronaca: