La decisione dell'International Motorcycling Federation non si è fatta attendere. A entrambi i piloti è stata comminata una squalifica lunghissima di ben due anni. Una punizione esemplare per far sì che scene simili non si ripetano mai più.

A questo punto Martinez si è staccato dalla moto e ha colpito in pieno volto Calvo, che ha reagito immediatamente mentre a pochi passi sfrecciavano gli altri concorrenti. Martinez ha poi attraversato la pista per andare a recuperare la sua moto.

