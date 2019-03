Alto 145 centimetri, sa fare quasi 200 palleggi con una pallina da tennis ed è stato selezionati dagli osservatori dei Blancos. La mamma: "Il suo idolo è Messi, ma tifa Juve".

di Luca Guerra - 25/03/2019 17:01 | aggiornato 25/03/2019 21:05

Leo Messi si è fermato a quota 180, lui ha toccato i 198. Parliamo di palleggi con la pallina da tennis e il diretto protagonista è Olghe Balliu, giovanissimo calciatore che gioca nelle giovanili del Cittadella e rientra nel ristretto elenco di sette bambini che il Real Madrid ha selezionato nel corso dell'ultima tournée di reclutamento svolta dai Blancos in Italia. La statistica e il paragone con la Pulga sono state evidenziate con fierezza da suo padre.

I filmati che ritraggono Olghe mentre accarezza la pallina da tennis con i piedi, senza che questa tocchi mai terra, sono presto diventati virali. Soprattutto dopo che il Real Madrid ha deciso di inserire il 13enne nato in Italia e figlio di papà immigrato dall'Albania all'inizio del terzo millennio nella ristretta lista dei selezionati da tener d'occhio per il futuro.

Minuto (è alto 145 centimetri) ma dotato di grande tecnica, Balliu vive a Riese Pio X, comune di 11mila anime della provincia di Treviso. Olghe ha conosciuto per la prima volta la realtà della Casa Blanca nel 2017. Merito di un allenamento nel camp a pagamento del Real Madrid a Curtarolo (Padova). La tecnica del giovanissimo Balliu non era passata inosservata, tanto da meritare una chiamata a Torino, per la seconda tappa del Real d'Italy, e infine un viaggio in Spagna a luglio 2018, su chiamata del club. Quella volta la trasferta fu pagata dalla famiglia. Altra musica sei mesi dopo: gennaio 2019, il telefono di papà Luzim squilla e dall'altra parte c'è una voce che parla da Madrid. Tre giorni di allenamento sotto gli occhi degli scout spagnoli, a spese del Real. Mamma Mimosa ha raccontato all'Ansa il suo orgoglio:

Olghe ha ereditato la passione per il calcio da mio marito. Da piccolo aveva sempre la palla tra i piedi, a cinque anni faceva già cento palleggi.

Il Santiago Bernabeu di Madrid: lo stadio dei sogni per Olghe Balliu

Olghe Balliu ha conquistato il Real Madrid: ama Messi, ma tifa Juventus

Come spiegato da papà Luzim al Corriere Veneto, Olghe potrà essere eventualmente tesserato dal Real Madrid solo tra tre anni, quando ne avrà compiuti 16: il giovane esterno offensivo delle giovanili del Cittadella - dove è arrivato all'età di 8 anni dopo aver giocato con Riese, Giorgione, Montebelluna - resterà in questo periodo un osservato speciale delle Merengues. Il suo idolo, ha assicurato mamma Mimosa, gioca però nel Barcellona:

Il suo idolo è Messi, ha il suo stesso fisico, si rivede in lui. Ronaldo è troppo diverso, anche se Olghe tifa Juve.

Messi ne aveva fatti 180 di palleggi.

Al compimento dei 16 anni Olghe si giocherà una maglia blancos.

Metodo di selezione e osservazione dei club: Instagram.

Che bello il 21esimo secolo. <3#RealMadrid #Instagram #Cittadella #OlgheBalliu pic.twitter.com/WoNJiOEDrx — Scarso Nueve (@ScarsoNueve9) March 25, 2019

Di certo, a Madrid il nome di Olghe Balliu è in evidenza nell'elenco delle promesse del futuro. Non a caso, il 13enne ha girato qualche settimana fa uno spot in Spagna con Adidas, sponsor tecnico del Real. Fondamentale, spiegano dalla famiglia, sarà però tenere i piedi per terra, usandoli solo per palleggiare. Magari con una pallina da tennis, a caccia di un nuovo primato.