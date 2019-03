L'esterno senegalese è un pallino di Zizou, che lo aveva già cercato in passato. Il Liverpool spara alto: richiesti 150 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 25/03/2019 13:17 | aggiornato 25/03/2019 13:22

Quando il Real Madrid ha annunciato il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, il pensiero è andato subito alle rassicurazioni che Zizou avrebbe certamente ricevuto da Florentino Perez riguardo ai progetti futuri della società. Il tecnico ha messo in chiaro con la dirigenza che le sue aspettative dal prossimo calciomercato sono molto alte e che, per tornare a vincere, questa squadra ha bisogno di diversi innesti di caratura internazionale.

Il messaggio è stato recepito e il club pare essersi già attivato in maniera sensibile per mettere a disposizione del francese una rosa in grado di evitare in futuro le pessime figure racimolate di recente. Rimanere senza obiettivi a metà marzo ha fatto infuriare il presidente e a rimetterci per tutti è stato Santiago Solari, che da un lato ha lavorato inconsapevolmente per Zidane preparandogli giocatori come Reguilon e Vinicius Junior, ma dall'altra ha pagato il pessimo rapporto con diversi senatori del gruppo.

In queste settimane alle Merengues sono stati accostati la maggior parte dei campioni che attualmente incantano le platee d'Europa: da Eden Hazard a Kylian Mbappé, passando per la suggestione Neymar, Harry Kane e Cristian Eriksen, i nomi degli obiettivi madridisti fanno tutti parte dell'élite mondiale. Non fa eccezione quello di Sadio Mané, esterno offensivo del Liverpool e nuova tentazione di calciomercato dei Blancos. Il senegalese sarebbe stato suggerito in prima persona da Zidane, che lo vedrebbe come profilo perfetto da schierare nel doppio modulo imbastito per quello che sarà il progetto tattico del futuro.

L'esterno del Liverpool, Sadio Manè: il senegalese è in cima alla lista degli obiettivi per Zinedine Zidane

Che sia 4-2-3-1 o 4-3-3, Mané sarebbe uno dei giocatori più funzionali per dare rotazioni sulle fasce laterali, dove grazie alle sue doti di velocità e imprevedibilità diventerebbe un cliente decisamente scomodo per qualunque difesa avversaria. Passato dal Southampton al Liverpool tre anni fa per oltre 41 milioni di euro, il rapidissimo senegalese è sempre stato un pallino diel tecnico, che lo aveva già sondato durante la sua precedente esperienza sulla panchina delle Merengues, folgorato dalle sue giocate e dall'estrema facilità con la quale ha sempre saputo trovare la via del gol.

L'interessamento per Mané è stato svelato nelle ultime ore da un'indiscrezione di Marca, che ha anche specificato come il suo nome sia quasi in cima alla lista degli obiettivi in vista della prossima sessione di calciomercato. France Football però si è spinto oltre: secondo l'autorevole settimanale francese, già la scorsa estate le due parti erano arrivate a un accordo di massima per il passaggio del giocatore in Spagna, ma il repentino addio di Zizou aveva bloccato tutto. Il numero 10 dei Reds può giocare indifferentemente su entrambe le corsie esterne e, a oggi, con la maglia del Liverpool ha messo insieme 111 presenze segnando 53 gol corredati da 21 assist.

Quest'anno non sta mantenendo le sue solite medie realizzative, tanto è vero che di recente è stato anche un po' criticato dai media inglesi. In suo soccorso però si è prodigato Mohamed Salah, che ha difeso il compagno dalle accuse della stampa locale affermando che in questo momento la squadra non può fare a meno di un elemento del suo calibro. Anche perché, va detto, pur non passando un grande periodo rimane sempre l'attuale vicecapocannoniere della Premier League attuale dietro ad Aguero. Sul prezzo del cartellino, invece, ci sono posizioni discordanti: il Liverpool non avrebbe intenzione di valutarlo meno di Coutinho, ceduto al Barcellona per circa 150 milioni di euro.

Il Real Madrid non vorrebbe spingersi a tanto, anche perché a margine ci sono diverse altre trattative da portare avanti. Il caso legato al brasiliano però rappresenta una sorta di precedente sul quale gli inglesi vogliono puntare in maniera decisa, quindi in Spagna dovranno obbligatoriamente cercare di alzare un po' la posta. Perdere Mané sarebbe un brutto colpo per i Reds: il 26enne, che di recente ha prolungato fino al 2023, è uno dei punti di forza della squadra e si completa a meraviglia con Salah e Firmino, coi quali compone un trio devastante quando gioca in verticale. Proprio ciò che servirebbe a Zidane, che adesso passa la palla a Florentino sperando nel grande regalo di mercato.