Il centrocampista del Manchester United, in scadenza nel 2021, partirà in estate: Merengues favorite, ma i bianconeri tentano il blitz per il sorpasso.

di Andrea Bracco - 25/03/2019 15:48 | aggiornato 25/03/2019 15:53

Paul Pogba è pronto a lasciare Manchester? Gli indizi trapelati fino a oggi lascerebbero intendere di sì: il centrocampista dello United è uno dei più scontenti in casa Red Devils e vorrebbe salutare il club nella prossima sessione di calciomercato. Il francese, arrivato nel nord dell'Inghilterra nell'estate del 2016, avrebbe deciso di cambiare aria una volta appurato il fatto che su di lui ci sarebbe un forte interessamento da parte di Real Madrid e Juventus.

Due club ricchi e blasonati, che avrebbero intenzione di fare ponti d'oro al classe 1993 parigino. Secondo il quotidiano spagnolo As, i bianconeri rappresenterebbero il classico elemento di disturbo nella trattativa tra le Merengues e Pogba, il cui desiderio originale è sempre stato quello di far parte del progetto di rifondazione madrileno orchestrato da Zinedine Zidane. Ovviamente vale anche il discorso contrario: per la mediana del Real Madrid uno come lui sarebbe oro puro, perché permetterebbe a Zizou di avere in squadra un centrocampista ancora relativamente giovane ma con diversi anni a grandi livelli davanti.

La situazione è molto semplice: gli spagnoli hanno già fatto significativi passi avanti nella trattativa, prima sondando la disponibilità del calciatore e poi cercando di capire quanto il Manchester United ha in mente di incassare per cedere il suo numero 6. Le indiscrezioni parlano di una richiesta ancora non definita, ma comunque molto alta in base a due fattori in tal senso determinanti: il primo è un contratto fino al 2021 che non permette molti margini di azione, mentre il secondo riguarda la clausola rescissoria da 500 milioni di euro con la quale lo United ha blindato Pogba al momento del suo acquisto.

Paul Pogba, centrocampista della Francia e del Manchester United: la Juventus vuole soffiarlo al Real Madrid

Calciomercato, fra Pogba e il Real Madrid spunta la Juventus

Ed è qui che entra in scena Mino Raiola. Il plenipotenziario agente del Polpo, specialista in trattative particolarmente delicate e complicate, ha già respinto al mittente la prima offerta di rinnovo contrattuale proposta dai Red Devils comunicando alla società che, in questo momento, la priorità del ragazzo è quella di capire cosa fare nel prossimo futuro. La decisione avrebbe indispettito il Manchester United, pronto a fare ancora un tentativo nelle prossime settimane prima di valutare definitivamente l'ipotesi partenza nel prossimo calciomercato.

Di certo gli inglesi dovranno trovare una chiave convincente per smuovere le intenzioni di Pogba, che attualmente prende un ingaggio di circa 16 milioni di euro netti a stagione, circa 298mila euro a settimana. Qualora l'accordo tra le due parti dovesse continuare a non arrivare, lo United si troverebbe in mezzo a una situazione abbastanza scomoda perché potrebbe sì chiudere le porte all'eventuale cessione, ma il prossimo anno perderebbe quasi completamente il controllo sul destino di Pogba.

Il Real Madrid rimane quindi in vantaggio, anche se le speranze della Juventus non si sono ancora spente del tutto. I bianconeri potrebbero decidere di fare leva sugli ottimi rapporti coltivati negli anni con Raiola, col quale tre anni fa era stata definita l'operazione di calciomercato che portò il francese in Inghilterra. Secondo le rivelazioni di Football Leaks, in quell'occasione il procuratore avrebbe intascato quasi 50 milioni di euro solo in commissioni, il che renderebbe molto più facile sedersi a parlare con lui in fase di trattativa.

Viceversa, con Florentino Perez pare non corra affatto buon sangue: il Real Madrid ha sempre cercato di evitare affari con Raiola, affidandosi spesso al suo "nemico" professionale Jorge Mendes, per questo anche il ruolo dell'agente non passerà sicuramente in secondo piano. Il Real Madrid avrebbe individuato in Pogba l'erede del partente Toni Kroos, ormai inviso alla piazza e cercato nelle ultime settimane dal Bayern Monaco, valutando il francese come l'upgrade migliore per la sostituzione in mediana del tedesco. A oggi, l'ex juventino vanta oltre 300 presenze nel professionismo a 26 anni appena compiuti e, nonostante le richieste molto alte, la Juventus farà di tutto per non farselo scappare.