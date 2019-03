Manca solo l'annuncio del prolungamento contrattuale dell'attaccante croato che guadagnerà 5 milioni di euro a stagione.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 25/03/2019 11:05 | aggiornato 25/03/2019 11:08

La Juventus in questi giorni si sta coccolando Moise Kean, che all'esordio da titolare in Nazionale ha subito trovato la rete. Ma la dirigenza bianconera, che ora ha quasi l'obbligo di blindare l'attaccante classe 2000, sta anche pensando alle mosse di calciomercato riguardanti i veterani della squadra come Mario Mandzukic.

L'ariete croato non sta attraversando un periodo di forma straordinario (non ha ancora trovato il gol in questo 2019) ma la prima parte di stagione in cui ha segnato reti importanti sia in campionato che in Champions League ha convinto club e allenatore a puntare comunque su di lui per l'immediato futuro.

Per questo Paratici si è subito attivato per trattare con l'entourage di Mandzukic in modo da trovare un accordo per il rinnovo contrattuale e non perdere l'ex giocatore dell'Atletico Madrid nella prossima sessione di calciomercato. E questo accordo sembra essere stato finalmente raggiunto.

Calciomercato Juventus, è fatta per il rinnovo di Mandzukic

Calciomercato Juventus, è fatta per il rinnovo di Mandzukic

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport infatti la Juventus avrebbe trovato l'intesa con Mandzukic per prolungare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2020 fino all'estate del 2021, mossa che permetterà al croato di non iniziare la prossima stagione con l'accordo in scadenza.

Oltre alla decisione di rimanere ancora in bianconero, il rinnovo permetterà all'attaccante di ottenere un sostanzioso aumento di ingaggio che si alzerà dai 3,5 milioni di euro a stagione più bonus che percepisce attualmente fino alla cifra di 5 milioni netti annui. Questo stipendio stipendio lo renderà il sesto calciatore più pagato della rosa insieme a Bonucci, il settimo dalla prossima stagione dato l'arrivo ormai ufficiale di Ramsey che guadagnerà circa 7 milioni.

I dettagli sembrano essere ormai limati e manca solamente l'annuncio ufficiale da parte della società che si tiene stretta il suo numero 17 ancora per 2 stagioni. Puntellando così un reparto avanzato che potrebbe cambiare molto nella prossima finestra di calciomercato ma che in ogni caso ripartirà ancora da Mandzukic.