I bianconeri continuano a guardare nella capitale spagnola per programmare la prossima campagna acquisti: Navas e Savic i nomi nuovi.

di Andrea Bracco - 25/03/2019 09:41 | aggiornato 25/03/2019 09:46

Quello tra Torino e Madrid potrebbe essere uno degli assi di calciomercato più caldi della prossima estate. La Juventus guarda in Spagna in vista di un campagna di rafforzamento nella quale i bianconeri, ormai proiettati nell'Olimpo del calcio mondiale, sono alla ricerca di elementi in grado di far fare alla squadra il salto di qualità definitivo. Per questo puntare sulla città che negli ultimi anni ha vinto tutto sembrerebbe una strategia vincente.

Non è un mistero che nei mesi scorsi a Torino abbiano seriamente pensato a Zinedine Zidane come successore di Allegri: il tecnico, fresco vincitore di tre Champions League, sarebbe dovuto essere l'erede del livornese qualora le cose non fossero andate come Andrea Agnelli si aspettava. Oggi però le condizioni sono radicalmente cambiate, visto che Zizou è tornato ad allenare il Real Madrid e, parallelamente, Allegri sembra essere tornato saldo sulla panchina bianconera. Inoltre, è anche risaputo come in casa Blancos ci siano almeno tre giocatori che stuzzicano molto la Juventus: il primo è Isco, vera infatuazione che dura da ormai un paio di anni.

Il trequartista spagnolo è un pallino della dirigenza e, visto che a Madrid la sua esperienza sembra arrivata ai titoli di coda, in questi mesi ci si è fatto più di un pensiero. Poi c'è Marcelo, terzino sinistro che per la fascia bianconera rappresenterebbe senza dubbio un upgrade, nonostante la questione anagrafica: il brasiliano, molto rispettato da Zidane, adesso si trova davanti a un bivio di carriera. Restare o andare? È ciò che si è chiesto anche Raphael Varane, centrale per il quale c'è la fila di big europee fuori dalla sede del club spagnolo. La Juventus lo segue e starebbe pensando a lui come leader difensivo del futuro.

Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid: il centrale montenegrino va in scadenza nell'estate 2020

Nelle ultime ore però ai bianconeri è stato accostato un ulteriore nome: si tratta di Keylor Navas, portiere costaricano che nella capitale spagnola sta un po' soffrendo la concorrenza di Thibaut Courtois. Con il ritorno di Zidane, il 32enne di San Isidro sembra essere tornato nelle rotazioni di una squadra che però, visto l'investimento importante di calciomercato fatto sul portiere belga, non può permettersi di dare troppo spazio all'ex Levante. Per questo il matrimonio tra Navas e il Real Madrid sembrerebbe essere arrivato al capolinea.

Secondo Don Balon, il giocatore lascerà la Spagna durante la prossima estate e potrebbe trasferirsi in Premier League, ma aumentano le voci di un forte interesse della Juventus. Navas arriverebbe a Torino per giocarsi il posto con Wojciech Szczęsny, andando così a ripetere la sorta di dualismo vissuto nella stagione attuale. Sembra infatti che Mattia Perin potrebbe chiedere alla società di trasferirsi per trovare un po' di spazio, quindi i bianconeri sarebbero alla ricerca di un elemento esperto da affiancare al polacco. Per Navas si sarebbe esposto in prima persona Cristiano Ronaldo, che ne avrebbe caldeggiato l'acquisto.

Sempre a Madrid, ma sulla sponda opposta del Manzanarre, la Juventus potrebbe trovare uno dei difensori centrali del futuro. Si tratta di Stefan Savic, vecchio obiettivo di calciomercato che Fabio Paratici ha ereditato dalla gestione di Beppe Marotta. Il montenegrino, che in Italia ha già giocato difendendo i colori della Fiorentina, ha 28 anni e un contratto in scadenza nel 2020. Al momento il suo procuratore non ha ancora parlato di rinnovo con i dirigenti dell'Atletico Madrid, quindi la situazione legata a Savic rimane molto fluida.

La Juventus potrebbe sfruttare il momento per tentare di strapparlo ai Colchoneros a prezzo di saldo: Savic è un elemento molto affidabile che, nella difesa bianconera, potrebbe rappresentare un'ottima alternativa alla coppia titolare composta da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Inoltre, la sua esperienza in campo internazionale permetterebbe ad Allegri di sfruttarlo nelle rotazioni anche in Champions League. E, per finire, il classe 1991 di Mojkovac andrebbe a completarsi con l'eventuale innesto di prospettiva che è da tempo nei piani della società, che sia Matthijs De Ligt o Ruben Dias. Insomma, si tratterebbe di un acquisto intelligente a basso costo, per una compagine che deve aumentare la qualità delle rotazioni sfruttando le occasioni. Quelle di cui la città di Madrid è sempre molto ricca.