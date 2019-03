In Spagna sono certi: i due obiettivi dei blaugrana per l'estate 2019 sono il difensore dell'Ajax e l'attaccante dell'Eintracht Francoforte. Pronto un investimento da 150 milioni.

di Luca Guerra - 25/03/2019 11:43 | aggiornato 25/03/2019 13:48

Forti, giovani e affamati. ll target dei rinforzi per il Barcellona 2019/2020 è chiaro: dopo aver già definito l'arrivo in Catalogna di Frenkie de Jong dall'Ajax per la prossima stagione e mentre Messi e soci sono in piena corsa per vincere Liga e Champions League, dalle parti del Camp Nou la sosta del campionato è stata utile per affinare le strategie da adottare per arrivare agli obiettivi della prossima sessione di calciomercato.

I nomi in cima alla lista di Eric Abidal e Ramon Planes, responsabili dell'area tecnica del Barcellona, sono due: Matthijs de Ligt e Luka Jovic. Il difensore centrale e capitano dell'Ajax, classe 1999, è nel mirino ormai da diversi mesi. Il centravanti serbo, a segno già 22 volte in stagione tra Bundesliga e coppe con l'Eintracht Francoforte, ha invece scalato le gerarchie tra gli obiettivi del calciomercato blaugrana nelle ultime settimane.

Delle due piste, quella più vicina alla firma conduce a de Ligt: sul calciatore c'è mezza Europa, dalla Juventus al Bayern Monaco passando per PSG e Real Madrid. Dalla sua, però, il Barcellona può vantare l'ottimo rapporto con i dirigenti dell'Ajax, su tutti il ds Marc Overmars che in Catalogna ha giocato dal 2000 al 2004. Gli emissari blaugrana hanno già visionato sul campo il difensore olandese e la trattativa potrebbe approdare a conclusione su basi simili a quelle che porteranno de Jong in Spagna da luglio: 75 milioni di euro nelle tasche dell'Ajax, più 11 di bonus in base ai traguardi raggiunti sul campo.

Calciomercato Barcellona, si monitora il serbo Luka Jovic per l'attacco

Calciomercato, Barcellona su Jovic: osservatori blaugrana al da Luz per l'attaccante serbo

Matthijs de Ligt è andato a segno nella sconfitta per 3-2 della sua Olanda contro la Germania, dimostrandosi un punto fermo anche per gli Orange, mentre Luka Jovic sarà in campo questa sera con la Serbia. Proprio l'impegno in nazionale del centravanti classe 1997 sarà occasione di studio per gli osservatori blaugrana: sugli spalti dello stadio da Luz di Lisbona, sede della sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ci saranno anche degli emissari del Barcellona. Unica missione della serata, studiare da vicino e in un contesto di alto livello le prestazioni del prossimo obiettivo di calciomercato.

Barcellona, Eric Abidal e Ramon Planes studiano de Ligt e Jovic

Jovic è stato monitorato già diverse volte in stagione, ben 16 secondo il Mundo Deportivo: l'ultima occasione a Milano, in Europa League contro l'Inter, con la presenza di Abidal, Planes e del direttore generale Pep Segura sugli spalti di San Siro. Il direttore sportivo dell'Eintracht Fredi Bobic ha spiegato che l'attaccante potrebbe lasciare Francoforte nella prossima estate. Prima, però, il club deve esercitare l'opzione di acquisto da 6 milioni di euro che vanta sul giocatore, il cui cartellino è di proprietà del Benfica. Facile prevedere un'asta per il 21enne di Bijeljina, alla quale prenderà parte anche il Barcellona. Valutazione del cartellino? Almeno 60 milioni di euro. Non pochi, ma pur sempre la metà di quanto l'Atletico Madrid chiederebbe per Antoine Griezmann, altro pallino mai passato di moda dalle parti del Camp Nou.