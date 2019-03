L'allenatore azzurro riceve il premio "Etica dello Sport" dell'Università Tor Vergata, poi parla alla Luiss. E ricorda: "Il Napoli era fallito, ora è stabilmente in Champions e senza debiti".

di Luigi Ciamburro - 25/03/2019 19:36 | aggiornato 26/03/2019 00:45

Carlo Ancelotti ritorna in cattedra dopo essere comparso a gennaio all'Università Vanvitelli di Napoli, dove il tema dell'incontro era "La gestione del gruppo e delle risorse umane in un top club dagli anni Novanta ad oggi". Il maestro di Reggiolo ha tanto da insegnare dopo 25 anni sulle panchine dei più grandi club d'Europa, dalla Juventus al Milan, dal Chelsea al Real Madrid, dal PSG al Bayern Monaco, fino ad approdare a Napoli, dove vorrebbe chiudere la carriera vincendo qualcosa di prestigioso. La settimana del mister azzurro si apre davanti alla platea di studenti dell'Università di Tor Vergata ricevendo il riconoscimento "Etica nello Sport". Nel pomeriggio è invece ospite alla Luiss.

Gli ultimi sportivi a ritirare questo premio sono stati Claudio Ranieri, Miroslav Klose e Bebe Vio. Il tecnico del Napoli è stato premiato per il suo comportamento esemplare e l'umiltà nel vivere la sua fama, ma soprattutto per il modo in cui ha gestito il problema legato al razzismo, come in occasione dei cori vergognosi nei confronti di Koulibaly a San Siro nel giorno di Santo Stefano. Davanti al pubblico universitario Carlo Ancelotti parla di passato, presente e futuro. Il sogno è poter trainare la compagine azzurra per oltre 8 stagioni, così da battere il suo record personale di presenze sulla panchina del Milan.

Il ritorno in Italia ha portato una ventata di ottimismo nell'ambiente campano e di "internazionalismo" al calcio italiano. Vincitore di tre Champions League in veste di allenatore, Carlo Ancelotti ha una valigia ricca di ricordi ed esperienze da portare con sé. Ma non solo vittorie e trofei, anche una dose inestimabile di valori, sia mentali che fisici, che ha saputo impartire in ogni ambiente abbia attecchito. L'ultima grande sfida è portare alla vittoria una società cui manca l'ultimo passo per stare stabilmente nell'Olimpo del calcio europeo. L'Europa League è la prima grande occasione nella stagione d'esordio alla guida del Napoli.

Ancelotti: "Napoli vicino ad un risultato importante"

Dopo aver ritirato il “Premio Tor Vergata etica dello sport”, mister Ancelotti non nasconde una certa emozione e un po' di imbarazzo. Ricorda ai tanti giovani presenti che lo sport è prima di tutto una scuola di vita, un mondo da conservare quanto più puro e intatto possibile, che accompagna milioni di persone sin dall'infanzia in un perenne percorso di formazione.

Non tutti nascono Messi o Ronaldo. Lo sport è una grande scuola di vita, questo premio mi motiva a continuare. Ho trascorso molti anni all’estero, lì sono molto più avanti di noi nella cultura sportiva. Non ho mai ricevuto un insulto in due anni in Inghilterra, qui invece ci insultiamo ancora. Inoltre i nostri impianti devono migliorare, specie il San Paolo. Nonostante tutto l'esperienza all'estero mi ha fatto capire quanto è bella l’Italia

Un anno fa di questi tempi è stata intavolata una trattativa per diventare commissario tecnico della Nazionale italiana, ma Carlo Ancelotti desiderava impegnarsi a tempo pieno e ha quindi abbracciato il progetto del Napoli, una squadra che punta sui giovani per tentare di raggiungere traguardi ambiziosi.

Il progetto a Napoli c’è. La società ha preso una squadra fallita, adesso è stabilmente in Champions e non ha debiti. C'è la volontà di crescere e vincere, ma senza fare il passo più lungo della gamba. Stiamo investendo nei giovani, come dimostrano Meret e Fabian Ruiz. Questo è il nostro piano per arrivare a vincere.

Quanto tempo ci vorrà prima di rivedere il Napoli ad altissimi livelli? Ancora una volta Carlo Ancelotti esalta il suo gruppo, che a suo dire ha già realizzato una grande impresa arrivando alle spalle della Juventus, sebbene sia un obiettivo ancora da confermare aritmeticamente. Non gli piace il paragone di una formazione nel limbo del calcio.

Juventus a parte, se il Napoli è nel limbo allora le altre dove sono? Il Napoli negli ultimi anni è sempre stato ai vertici del calcio italiano. Negli ultimi 12 anni ha fatto dei passi da gigante, tra le prime squadre d’Europa, è molto vicina a raggiungere un risultato sportivo importante. È una società sana, che ha un progetto chiaro, investe in base a quello che ricava.

It is an honour to receive this award. We must continue to defend the values and ethics in Sports. #notoracism pic.twitter.com/n9LWMKiSkC — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) March 25, 2019

Ancelotti a Napoli per battere un record

Gli studenti pressano mister Ancelotti e chiedono informazioni sulla sua prestigiosa carriera e su chi sia il miglior giocatore che abbia allenato. Se qualcuno si attendeva il nome di Cristiano Ronaldo come risposta secca, si è dovuto ricredere

Pensiamo solo ai portieri: ho avuto Peruzzi, Van Der Saar, poi Buffon, Dida, Abbiati, Cech, Sirigu, Casillas, Diego Lopez... Credetemi, è impossibile indicarne uno solo. Se dicessi Ronaldo mi scorderei Ronaldo il brasiliano, Drogba, Inzaghi che con me ha fatto 300 gol, Sheva...

Qualcuno gli chiede di suo figlio Davide, dopo che alcune voci hanno in passato messo in discussione le capacità del giovane preparatore atletico.

Ha studiato scienze motorie, è diventato preparatore atletico, ha avuto fortuna perché l'ho portato al PSG, poi al Real Madrid, Bayern Monaco, lì a Monaco ha fatto il corso di allenatore. È molto bravo, punto.

L'11 aprile è atteso da una grande sfida contro l'Arsenal, per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Come cambia l'allenatore nei massimi campionati europei?

Non credo cambi molto, la maniera di allenare è sempre la stessa. A cambiare è il contorno, magari la pressione che c'è sul club. L'esperienza più bella? Non saprei, sono state tutte esperienze indimenticabili. Forse cambia il periodo di permanenza, sono stato al Milan otto anni, adesso voglio battere questo record con il Napoli!