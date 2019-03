Allarme Juventus: infortunio per Cristiano Ronaldo in Nazionale

Il problema sembra essere alla coscia destra e non è ancora chiaro se Cristiano Ronaldo si sia fatto realmente male o abbia deciso fermato per precauzione. Quel che è certo è che per la Juventus sono minuti di ansia, mentre si attendono notizie dallo staff medico del Portogallo a circa 2 settimane dalla partita di Champions League contro l'Ajax.

Scatta l'allarme Cristiano Ronaldo in casa Juventus : l'attaccante dei Campioni d'Italia ha subito un infortunio giocando con la sua Nazionale nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 contro la Serbia.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK