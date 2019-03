Seconda tappa WRC nel bianco svedese, con l'estone Tanak ed il copilota Jaervoja imprendibile con la loro Yaris ufficiale. Nulla hanno potuto le Citroen e Hyundai di Lappi e Neuville.

24/03/2019 12:35 | aggiornato 24/03/2019 14:59

Per il secondo appuntamento WRC 2019 ci si aspettava la neve, e non è mancata. Nelle campagne scandinave il color bianco ha dominato la scena, spezzato dal rosso e nero. Questa è la livrea della Toyota Yaris di Ott Tanak, imprendibile dal venerdì sino al podio finale della domenica. L'estone ed il copilota Martin Jaervoja hanno condotto le operazioni dal primo leg ed hanno completato l'opera nella power stage. In condizioni difficili, l'abilità di Ott in su terreno scivoloso ha fatto la differenza sui rivali Lappi e Neuville.

La tappa svedese è stata caratterizzata anche dai tanti errori dei piloti. Il nome più importante è quello di Sébastien Ogier, fuori nella prima uscita. Ha perso tanto tempo il francese, compromettendo tutta la tre giorni del WRC in terra nordica. Errore anche da parte del finlandese Latvala, forse il più atteso sulla insidiosa neve fangosa. Tra le "vittime" illustri, impossibile non citare Marcus Gronholm, che tornava nel WRC. Difficoltà vissute anche da Meeke e Loeb, comunque in top ten alla fine della prova speciale.

In Svezia, tra l'altro, si registra sempre un primato particolare. Nel celebre salto nominato Colin's Crest è stato l'equipaggio Toyota costituito da Meeke e Marshall volare più in lungo di tutti. La Toyota Yaris del britannico ha saltato per ben 41 metri, atterrando morbida sulla neve svedese. Tanak si è accontentato della sesta posizione di questa particolare classifica, ma all'estone interessava altro. La vittoria del rally lo colloca in vetta alla graduatoria piloti del WRC 2019.

Gradino del podio WRC di Svezia più alto per Tanak e Jarveoja

WRC di Svezia, spazzaneve Tanak e fulmine Toyota mandano in bianco i rivali

Freddo, determinato, spietato, ma anche esperto. Ott Tanak, pilota trentunenne di Karla, ama le condizioni estreme. Cresciuto nella gelida Estonia, Ott è abituato alla neve e gli piace pure. Prima del via, però, Tanak non era completamente soddisfatto: il bianco era sì presente a bordo strada, ma il manto del percorso era perlopiù fangoso.

No problem per Ott che, ben guidato dal navigatore Martin Jarveoja scivola meglio di tutti e più velocemente di chiunque con la Yaris del team Gazoo, assistito ufficialmente da Toyota, disposta a tutto per vincere il WRC 2019. Sempre tra i primi dal venerdì al sabato mattina, la vettura numero 8 è passata in testa nella prova speciale del sabato, grazie ad una condotta di gara perfetta, priva di sbavature. Tanak, oltre ad aver comandato in quasi tutti i leg (le prove previste dall'itinerario) ha fatto sua anche la Power Stage, aggiudicandosi cinque punti supplementari.

Lappi arriva secondo, ma è il primo degli sconfitti, limita i danni Neuville, distacco abissale per Ogier

Le insidie del rally svedese hanno colto in fallo tanti protagonisti, tra cui Suninen, costretto al ritiro nella prima tappa, a causa di una botta tremenda contro un albero. Mikkelsen, Neuville, Lappi ed Evans hanno tenuto il passo di Tanak, sino al sabato mattina, poi hanno iniziato a sbagliare, accumulando gap importanti.

Sébastien Ogier ha avuto la stessa sorte. Il francese, dopo la vittoria sui colli del Principato, temeva molto la Svezia. A ben vedute ragioni: uscire di strada a alta velocità non ha prodotto nemmeno un danno alla Citroen ufficiale, ma i conti di classifica erano ormai pregiudicati. Essendo andato largo in un punto privo di pubblico, nessuno ha agevolato in rientro in carreggiata, con un conseguente gap salito vertiginosamente.

Rispetto a quanto visto nel rally di Montecarlo, al traguardo si sono registrati distacchi più importanti, con la Toyota di Tanak che ha vinto 53 secondi prima dell'arrivo della Citroen di Lappi, comunque autore di una ottima prestazione. Il terzo gradino del podio è stato calcato dal belga Neuville, che con il conterraneo Gilsoul ha portato la Hyundai Coupe a quasi un minuto dal vittorioso duo estone.

Il danese Mikkelsen ha chiuso la lotta con un quarto posto, dopo aver tribolato con auto e bivi nella neve. Evan e Meeke hanno fatto meglio del mito Loeb, che ha messo in campo tutta la sua esperienza di pluricampione del mondo. Ci si aspettava di più dal padrone di casa Pontus Tidemand, quantomeno per la presenza sui bordi del pubblico amico. Lo svedese e la sua Ford Fiesta hanno concluso con una ottava piazza nella classifica finale.

Nella neve svedese sventola il tricolore

I colori azzurri si sono fatti valere nel total white svedese. Nella classifica generale, ventesimo posto per la coppia Bertelli - Scattolin, con la Ford di Lorenzo che ha accusato un piccolo problema ai fari; il decimo posto assoluto nella categoria WRC è un risultato di rilievo per il toscano. Ottima prova anche per Tamara Molinaro, lady del rally 2019. La comasca ha concluso con una ventottesima posizione nella graduatoria assoluta.

Ecco l'ordine d'arrivo del rally di Svezia:

Tanak/Jarveoja (Toyota Yaris WRC) - 2.47'30"0 Lappi/Ferm (Citroen C3 WRC) +53"7 Neuville/Gilsoul (Hyundai i20 Coupè WRC) +56"7 Mikkelsen/Jaeger (Hyundai i20 Coupé WRC) +1'05 Evans/Martin (Ford Fiesta WRC) +2'48"38 Meeke/Marshall (Toyota Yaris WRC) +2'49"08 Loeb/Elena (Hyundai i20 Coupé WRC) +2'49"19 Tidemand/Floene (Ford Fiesta WRC) +2'51"07

