Nella tappa messicana del WRC 2019 il francese Ogier ed il copilota Ingrassia su Citroen si fanno largo nella polvere e battono la Toyota di Tanak e la Ford di Evans.

24/03/2019

Dopo la neve gelida, la terra secca. Nel terzo appuntamento WRC stagionale, i piloti hanno affrontato il caldo del Messico, in una cornice arida ed asciutta. Il meteo ha messo a dura prova i piloti, con temperature calde da record. Con pochi piloti partecipanti arrivati dall'Europa, l'attenzione era focalizzata sulle auto, che hanno dovuto sopportare grandi salti e grossi sassi.

Sèbastien Ogier aveva lasciato la Svezia con ironia, dopo il ventiseiesimo posto finale. Il francese voleva arrivare in America Centrale e vincere. Missione compiuta per Ogier, per la quinta volta in terra messicana. Un martello Sèbastien, che ha evitato problemi e polemiche. Sotto accusa l'organizzatore, secondo molti piloti approssimativo e poco professionale Tra salti posticci e cancelli chiusi durante il percorso, sono esplose le polemiche.

Nessuna polemica sul risultato finale. Ogier è stato il più veloce in quasi tutte le prove. Ha evitato i guai Sébastien, memore delle già quattro competizioni vinte in Messico. Mentre gli avversari foravano gomme, uscivano di strada, distruggevano vetture, l'alfiere Citroen guidava il rally, mantenendo saldi i nervi in ogni ripartenza. La prova speciale che ha chiuso la tre giorni è stata vinta da Ogier, indiscusso protagonista del weekend. I conti nella classifica finale premiano, però, Tanak. Il secondo posto mantiene l'estone nel ruolo di leader del WRC 2019.

WRC in Messico trionfale per Ogier ed Ingrassia con la Citroen

WRC del Messico, Ogier la spunta tra polvere, ostacoli e caos

Si potrebbe dire che, oltre alla solita gara, si abbia assistito ad un vero e proprio circo. Circo Mexicano, in stile caotico. L'organizzazione ha fatto di tutto per rendere dura la vita ai partecipanti, partendo da un numero ridotto di commisarri lungo le tappe dell'evento. In due di queste, alcuni piloti hanno trovato il cancello chiuso, così, hanno dovuto fermarsi. In una prova è stata addirittura esposta la bandiera rossa, dopo l'uscita di Lappi, che si è poi ritirato.

Questo episodio ha favorito proprio la Citroen di Ogier che, durante la decima prova, aveva accusato la foratura di una gomma. Ancor prima di cadere nella disperazione, il transalpino ed il connazionale Ingrassia ricevono la notizia: tappa salva e leadership in Messico mantenuta. Le prove speciali della domenica non hanno spaventato Ogier, che ha dominato ogni sessione, anche se il misfatto era dietro l'angolo.L

In una prova decisiva, infatti, il nordirlandese Meeke incappa in un episodio che ha sovralimentato le già tante polemiche. Nella già citata uscita di Lappi, il pilota britannico della Toyota ci ha visto del marcio. Secondo Kris, l'ordine sarebbe partito dall'alto, cioè dalla Citroen, che avrebbe consigliato a Lappi - compagno di colori di Ogier - di ritirarsi, per far spazio proprio al francese. Le parole forti non sono mancate a fine manifestazione, con Ogier sul gradino più alto del podio, Tanak secondo ed Evans, terzo. Nell'ordine tre marchi differenti: Citroen, Toyota e Ford.

Ott Tanak, poche parole e molta sostanza. Agli altri restano le briciole

Alla fine, è sempre lui il capoclassifica. Nemmeno il caldo soffocante del Messico ha sciolto la freddezza dell'estone, quest'anno con una marcia inserita in più rispetto al passato. Eppure, nell'America Centrale, Ott ha rischiato più volte. Lo avevo anche detto che questa tappa sarebbe stata la più ostica per lui, ma il numero 8 è stato calmato dal navigatore Jarveoja, che ha infuso nel proprio pilota tranquillità e giuste indicazioni. Se si vuole vincere un mondiale, occorre capitalizzare ogni risultato, a volte accontentandosi. Per ora, la classifica dà ragione al duo della Yaris ufficiale.

WRC del Messico impolverato e positivo per Tanak

Elfyn Evans non si aspettava il terzo posto finale. Il pilota della Ford lo ha meritato, ma è stato anche fortunato. Il gallese ottiene il primo podio WRC stagionale, approfittando delle sventure di Neuville, fermato da un ko di una gomma in una delle tante prove. Vedere insabbiati Latvlala e Mikkelsen ha dato ancor più carica ad Evans, che ha messo il turno alla sua Ford, finalmente in forma su fondi duri e secchi.

Ecco l'ordine d'arrivo del rally in Messico:

Ogier/Ingrassia (Citroen C3 WRC) 3.37'08 Tanak/Jarveoja (Toyota Yaris WRC) +30'2 Evans/Martin (Ford Fiesta WRC) +49'9 Neuville/Gilsoul (Hyundai i20 Coupè WRC) +1'27"00 Meeke/Marshall (Toyota Yaris WRC) +6'06"2 Latvala/Anntila (Toyota Yaris WRC)

Classifica generale piloti