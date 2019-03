Quando abitava nel centro sportivo dello Sporting, aveva quattordici anni. Alle undici di sera il responsabile, quando controllava che tutti fossero a dormire perché il giorno dopo bisognava andare a scuola, trovava Cristiano Ronaldo in palestra ad allenarsi. Ora capite perché non sono stupito?

Miguel Veloso, con il suo Genoa, nell'ultimo turno di Serie A ha battuto la Juventus del suo connazionale Cristiano Ronaldo. Un campione con il quale non ha giocato solo in Nazionale, ma anche ai tempi dello Sporting Lisbona. Proprio a quell'epoca risale un aneddoto sul CR7 adolescente, già perfettamente inquadrato sul suo sogno di diventare un calciatore professionista:

Il centrocampista del Genoa racconta come si comportava Cristiano Ronaldo nello Sporting Lisbona quando aveva 14 anni: "Ora capite perché non sono affatto stupito?".

