Tutti pazzi per Barella, il gioiello del Cagliari brilla pure in azzurro

Tutti pazzi per Barella, il gioiello del Cagliari brilla pure in azzurro

I Mondiali si giocano ogni 4 anni, non puoi sapere se giocherai quello dopo. Ho fatto bene a esserci, anche se poi ho pagato dopo. Non ho rimpianti.

Ad esempio, Umtiti non si è pentito di aver giocato il Mondiale in condizioni precarie:

No, mai. So che è felice a Madrid, lì c'è una squadra che gioca per lui. L'importante è che giochi in un club dove si trovi bene.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK