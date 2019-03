La sofferta vittoria di Roger e il sorprendente successo di David Ferrer contro Alexander Zverev sono stati i momenti salienti del fine settimana al torneo di Miami.

di Diego Sampaolo - 24/03/2019 16:39 | aggiornato 24/03/2019 23:44

Roger Federer ha dovuto faticare più del previsto per battere il moldavo Radu Albot (numero 46 del mondo e recente vincitore al torneo di Delray Beach).

Il campione svizzero ha rimontato un set di svantaggio aggiudicandosi l’incontro in tre set con il punteggio di 4-6 7-5 6-3.

Federer ha perso subito il turno di servizio nel primo game e non è riuscito a trasformare le quattro palle break del secondo game. Albot ha tenuto con autorità i successivi turni di servizio conquistando il primo set per 6-4. Nel settimo game del secondo set Federer ha dovuto salvare tre break point sul punteggio di 3-3. Al dodicesimo game l’elvetico è riuscito a strappare la battuta al moldavo alla sesta palla break a sua disposizione sul punteggio di 6-5 trascinando il match al terzo set.

Federer non ha avuto vita facile nemmeno nel terzo set dove ha dovuto salvare una pericolosa palla break nel settimo game che avrebbe permesso ad Albot di andare in vantaggio per 4-3. Il venti volte campione Slam ha realizzato il break decisivo nell’ottavo game portandosi in vantaggio per 6-3. Federer si è complimentato con Albot per il grande match durante la conferenza stampa.

Roger Federer:

Radu ha giocato una grande partita. E’ stato un match difficile e ho fatto molta fatica all’inizio. Provo una sensazione di sollievo per aver superato il turno. C’era un’ atmosfera elettrica alla fine. E’ sempre difficile giocare in un impianto diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati a Key Biscayne. Mi aspettavo un giocatore aggressivo. Non ha paura di scendere a rete. Non avevo mai giocato con lui e non l’avevo mai visto in azione.

Non ci sarà il previsto derby svizzero nel terzo turno perché il serbo Filip Krajinovic ha sconfitto Stan Wawrinka in tre set per 5-7 6-2 6-3.

David Ferrer batte Sasha Zverev

Il trentaseienne spagnolo David Ferrer ha ritrovato il tennis dei giorni migliori battendo in rimonta il finalista della passata edizione del torneo di Miami Alexander Zverev per 2-6 7-5 6-3. Zverev ha preso un break di vantaggio al quarto game, ma Ferrer ha recuperato lo svantaggio alla terza palla break nel quinto game ma Zverev ha piazzato due break di fila nel sesto e nell’ottavo game aggiudicandosi il primo set per 6-2. Ferrer ha rimontato con due break nell’undicesimo game del secondo set e nel quinto game del terzo set. Il tennista valenciano ha annunciato che concluderà la sua carriera il prossimo Maggio al torneo Masters 1000 di Madrid.

David Ferrer:

Questa vittoria significa molto per me. E’ un giorno speciale. Vincere questo tipo di partite contro un giocatore top 10 è un regalo. Sono felice e sto cercando di godermi ogni momento.

Ferrer affronterà il ventiduenne statunitense Frances Tiafoe, che ha battuto il diciannovenne serbo Miomir Kecmanovic dopo due tie-break con il punteggio di 7-6 (8-6) 7-6 (7-5). Kecmanovic ha preso due break di vantaggio portandosi sul 4-1, ma Tiafoe ha rimontando vincendo quattro game di fila. Nel tie-break Tiafoe si è imposto per 8-6 dopo aver rimontato uno svantaggio di 2-4. Tiafoe si è portato in vantaggio di un break, ma Kecmanovic ha recuperato riportandosi in parità nel quarto game prima di salvare un totale di quattro break point nel settimo e nono game. Il secondo set si è deciso in favore di Tiafoe per 7-5 al tie-break.

Bautista Agut supera Fognini in due set

Fabio Fognini è stato eliminato al terzo turno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che si è imposto in due set per 6-4 6-4. L’iberico è andato in vantaggio per 3-0 ma Fognini ha recuperato il break nel nono game portandosi sul 5-4 in favore di Bautista. L’iberico ha realizzato un altro break nel decimo game chiudendo il primo set per 6-4. Fognini ha strappato la battuta nel primo game del secondo set ma Bautista ha subito piazzato il controbreak. Fognini è andato di nuovo in vantaggio di un break nel quinto game prima di salvare una palla del contro break nel sesto game portandosi sul 4-2. Bautista ha reagito vincendo gli ultimi quattro game del match e ha concluso il secondo set in suo favore per 6-4.

Passano il turno il campione delle Next Gen ATP Finals Stefanos Tsitsipas, vincitore su McDonald McKenzie per 7-6 6-1 e per il finalista di Wimbledon 2018 Kevin Anderson, che ha superato il giovane spagnolo Jaume Munar per 6-4 3-6 6-3.

Il giovane russo Andrey Rublev ha eliminato il campione degli US Open 2014 Marin Cilic per 6-4 6-4. Sconfitta per l’altro russo Karen Khachanov contro l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-2 6-3.

Il semifinalista del Roland Garros 2018 Marco Cecchinato accede direttamente al terzo turno per il ritiro di Damir Dzumhur per un problema alla schiena.

Andreescu batte di nuovo Kerber nella rivincita della finale di Indian Wells

La diciottenne canadese Bianca Andreescu ha ripetuto il successo su Angelique Kerber nell’attesa rivincita della finale di Indian Wells vincendo ancora in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-1.

Andreescu ha recuperato un break di svantaggio nel primo set vincendo sei dei successivi otto game. Nel secondo set la nordamericana di origini romene si è portata in vantaggio per 4-1 ma Kerber ha rimontato con cinque game vinti consecutivamente. Andreescu ha perso soltanto sette punti al servizio e ha conquistato cinque game di fila grazie a due break nel terzo set. La teenager ha vinto 31 delle 34 partite disputate nel 2019.

Bianca Andreescu:

Non è stato facile oggi. Kerber ha giocato una grande partita ma la vittoria ad Indian Wells mi ha permesso di affrontare questa partita con più fiducia.

Hsieh vince il derby asiatico con Osaka

La numero 27 del ranking WTA Hsieh-Su Wei ha vinto a sorpresa il match tutto asiatico di terzo turno del Miami Open contro la campionessa degli ultimi due tornei del Grande Slam Naomi Osaka con il punteggio di 4-6 7-6 (7-4) 6-3.

La giocatrice di Taipei aveva perso entrambe le partite precedenti con la giapponese ma l’aveva messa in difficoltà nell’ultimo match di terzo turno dell’ultimo Australian Open.

Osaka ha rimontato uno svantaggio di 4-1 nel primo set vincendo cinque game di fila. La giapponese ha realizzato un break all’inizio del secondo set e ha salvato una palla break portandosi in vantaggio per 5-3 ed è arrivata a due punti dalla vittoria. Hsieh ha recuperato il break di svantaggio nel decimo game prima di vincere il tie-break per 7-4. Osaka si è portata in vantaggio di un break all’inizio del terzo set ma ha perso successivamente il servizio tre volte cedendo a Hsieh sei degli ultimi sette game. Hsieh affronterà la vincitrice degli Australian Open 2018 Caroline Wozniacki, che ha battuto la romena Monica Niculescu per 6-4 7-6 (7-4).

Hsieh Su Wei:

La mia condizione sta migliorando. Non mi sono mai arresa. Ho lottato fino all’ultimo punto. E’ stato difficile perché l’ultima volta le avevo concesso molti doppi falli. Questa volta ho tentato di mettere più palle in campo. Sono rimasta più concentrata su me stessa. Ho fatto un match maratona e ho disputato pure il doppio. La mia condizione sta migliorando.

Naomi Osaka:

Credo di essermi fatta prendere troppo dalle emozioni. Non so perché. E’ una cosa piuttosto insolita per me. Credo che Hsieh sia una giocatrice davvero imprevedibile. Oggi sono stata immatura. Devo gestire meglio lo stress legato al fatto che tutti mi parlano del fatto di essere la numero 1.

Osaka potrebbe perdere il primo posto nel Ranking WTA se Petra Kvitova o Simona Halep dovessero andare in finale.

Kvitova ha battuto la croata Donna Vekic in tre set per 6-4 3-6 6-4 dopo una partita molto combattuta durata 2 ore e 35 minuti e addirittura 34 palle break concesse dalle due giocatrici. La partita si è decisa con un break nel primo game del terzo set in favore di Kvitova. La giocatrice ceca giocherà contro la francese Caroline Garcia, che ha superato la tedesca Julia Goergese per 6-0 7-5.

Ashleigh Barty ha vinto il derby australiano con la connazionale Samantha Stosur per 6-3 6-0 in appena 58 minuti con cinque break.

Serena Williams è stata costretta a ritirarsi dal torneo per un infortunio al ginocchio prima del match contro la cinese Qiang Wang.