La Stramilano ha celebrato la sua quarantottesima edizione in una calda mattinata di inizio primavera con una temperatura quasi estiva di 22°C.

di Diego Sampaolo - 24/03/2019 16:30 | aggiornato 24/03/2019 23:35

Oltre 50000 partecipanti hanno dato vita ad un’edizione molto colorata che ha preso il via dalla centralissima Piazza del Duomo. Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto sentire la sua vicinanza ai corridori amatoriali dando il via alla popolare stracittadina.

La mezza maratona agonistica ha preso il via alle 10.30 da Piazza Castello e ha visto una partecipazione record di circa 7000 corridori. Anche quest’anno la famosa corsa meneghina ha fatto registrare il dominio dell’Africa con la doppietta keniana firmata dalla trentaquattrenne keniana Priscah Jeptoo e da Vincent Raimoi, vincitore a sorpresa davanti al grande campione dei 3000 siepi Jairus Birech.

Jeptoo è tornata alle gare dopo due anni di pausa per maternità vincendo in un buon 1h08’26” precedendo di due minuti e 13 secondi l’etiope Meseret Meleka (1h10’39”). Lucy Wambui, due volte campionessa del mondo di corsa in montagna e vincitrice alla Stramilano 2014, si è piazzata al terzo posto in 1h11’47”.

Jeptoo ha corso in solitaria per gran parte della gara transitando al 5 km in 16’10”, al 10 km in 32’16” (con un parziale tra il 5 e il 10 km 16’06”) e al 15 km in 48’27” (16’11” tra il 10 e il 15 km). L’esperta top runner keniana è salita due volte sul podio in grandi manifestazioni internazionali nella maratona (argento ai Mondiali di Daegu 2011 e alle Olimpiadi di Londra 2012) e ha vinto le maratone di Parigi nel 2011 (2h22’51”), di Londra (2h20’15”) e di New York (2h25’07”) nel 2013. Sulla mezza maratona ha corso in 1h06’11” sul velocissimo percorso di Ras Al Khaimah nel 2013.

Prisca Jeptoo:

Negli ultimi due anni non ha corso perché mi sono dedicata alla famiglia. Ero al rientro in questa gara ma non ero al meglio perché sono caduta in allenamento.

Molto combattuta la gara maschile dove il due volte vincitore della Diamond League sui 3000 siepi Jairus Birech ha preso l’iniziativa transitando al 10 km in 28’14” e al 15 km in 42’32” con 17 secondi di vantaggio su Vincent Raimoi. La gara si è decisa al 18 km quando Raimoi ha raggiunto e superato Birech, che ha pagato l’avvio troppo veloce in una giornata molto calda. Raimoi ha tagliato il traguardo di Piazza Castello in 1h00’10” migliorando il personale precedente di 1h01’19” realizzato alla mezza maratona di Tachikawa in Giappone. Raimoi fa parte del gruppo di atleti gestiti dal manager bresciano Gabriele Rosa e si allena per buona parte dell’anno nel Paese del Sol Levante. Vanta primati personali di 13’35” sui 5000 metri e di 28’30” sui 10000 metri. Birech ha concluso la sua prima mezza maratona in 1h00’32”. Il podio è stato completato da Paul Tiongik, recente vincitore alla Festa del Cross di Venaria Reale (1h02’37”).

Vincent Raimoi:

E’ la gara più bella della mia carriera. In pista ho corso i 5000 metri in 13’35” a Yokohama ma preferisco le gare su strada. Spero che questa vittoria mi faccia entrare in una nuova dimensione.

Il vice campione europeo juniores dei 10000 metri di Rieti 2013 Lorenzo Dini è stato il migliore degli italiani in quinta posizione con il record personale limato di 18 secondi con 1h03’35”.

Lorenzo Dini:

Sono contento di come sono riuscito a sviluppare la gara. Ringrazio il mio allenatore Stefano Baldini per i consigli.

Stefano Baldini, campione olimpico di maratona di Atene 2004 e allenatore di Lorenzo Dini:

La Stramilano si conferma una gara veloce anche se i tempi finali sono stati condizionati dal caldo. E’ un evento radicato nella tradizione nella città e il pubblico ha assistito numeroso lungo il percorso.

Entra nel vivo l’atletica in pista in Oceania e negli Stati Uniti: Daisy Osakue vince alla Cactus Cup di Kingsville

La discobola azzurra Daisy Osakue ha vinto la seconda gara stagionale nel lancio del disco con la misura di 58.32m alla Cactus Cup di Kingsville una settimana dopo essere diventata la seconda italiana di sempre a lanciare oltre i 60 metri con 60.04m. La ventitreenne torinese, studentessa a San Angelo State in Texas, è stata eletta National athlete of the Week della Division II del Campionato NCAA. Settimana prossima tornerà in gara alle Texas Relays di Austin.

Bukowiecki oltre i 21 metri nel getto peso a Auckland

Il vice campione europeo outdoor di Berlino 2018 Konrad Bukowiecki ha vinto la gara del getto del peso ad Auckland con l’ottima misura di 21.32m (settima miglior misura della sua carriera) battendo il campione del mondo indoor e outdoor Tom Walsh (20.84).

Holloway debutta all’aperto in Florida

Il campione NCAA indoor 2019 dei 60 metri e dei 60 ostacoli Grant Holloway ha debuttato nella stagione all’aperto al meeting di Tallahasse due sole settimane dopo la conclusione della stagione al coperto. Il portacolori del team dei Florida Gators ha vinto il salto in lungo sfiorando gli 8 metri con 7.97m davanti a Corlon Knight (7.93m). Holloway ha guidato il quartetto della staffetta 4x100 del team della Florida al successo in 38”74 (migliore prestazione mondiale dell’anno). Della formazione dei Gators faceva parte anche il fenomeno giapponese Hakim Sani Brown, campione mondiale under 18 sui 100 e sui 200 metri nel 2015 a Cali.

Il giamaicano Andrew Riley si è imposto sui 110 ostacoli in 13”42 con vento a favore di +2.3 m/s precedendo di un centesimo di secondo Trey Cunningham. Katya Seymour ha vinto i 100 metri femminili in 11”25. La francese Yanis David (campionessa NCAA 2019 del salto triplo) ha realizzato la miglior misura del salto in lungo con 6.48m con vento a favore di +2.9 m/s.

Queensland Track Classic: doppietta nello sprint di Yoshihide Kiryu

Il ventitreenne velocista giapponese Yoshihide Kiryu si è messo in luce nel meeting australiano del Queensland Track Classic firmando la doppietta sui 100 metri in 10”08 e sui 200 metri con il record personale di 20”39. Kiryu, bronzo ai Mondiali Juniores di Eugene 2014 sui 100 metri e argento olimpico con la staffetta 4x100 a Rio de Janeiro 2016, è entrato nella storia diventando il primo sprinter nipponico a scendere sotto i 10 secondi con 9”98 ma ha corso anche in 9”87 con vento a favore oltre la norma. La grande sorpresa è arrivata da Rohan Browning, che è stato battuto da Kiryu al photo-finish fermando il cronometro con lo stesso tempo del giapponese. Con 10”08 Browning ha eguagliato il miglior tempo mai realizzato da un atleta di casa su suolo australiano detenuto da Josh Ross.

Browning ha contribuito al buon 38”83 della staffetta 4x100 australiana insieme ai compagni Jake Hale, Jare Doran e Alex Hartman.

Brooke Stratton ha vinto un bel duello nel salto in lungo femminile con Naa Anaang per cinque centimetri con la misura di 6-74m (miglior misura mondiale dell’anno). Il medagliato dei mondiali Darcy Roper si è aggiudicato il salto in lungo maschile con 8.05 con vento regolare di 1.5 m/s una settimana dopo essersi messo in luce con un ottimo 8.32m ventoso. Kelsey Lee Barber si è imposta nel giavellotto femminile con 62.56m superando Kathryn Mitchell (60.73m).

Ge Manqui batte il record cinese femminile sui 60 metri indoor

La ventunenne sprinter cinese Ge Manqui ha battuto il record cinese indoor sui 60 metri correndo in 7”10 abbattendo di 7 centesimi di secondo il precedente primato detenuto da Wei Yongli. L’atleta allenata da Liu Zhaouxu si era già messa in luce la scorsa estate quando vinse la medaglia d’argento con la staffetta 4x100 ai Giochi asiatici di Giacarta e si classificò terza sempre con la staffetta alla Continental Cup di Ostrava.

Marcia di Dudince: Ottimo ritorno di Teodorico Caporaso

Teodorico Caporaso è tornato ad esprimersi a grandi livelli classificandosi quarto nella 50 km di marcia ottenendo un buon quarto posto in 3h49’14 nella classica gara della European Athletics di Dudince. L’atleta di Benevento tesserato per l’Aeronautica Militare, che di recente ha discusso la tesi del dottorato in ingegneria industriale, ha fatto registrare la seconda miglior prestazione della sua carriera a due anni di distanza dall’ultima gara disputata sulla distanza. L’atleta allenato da Diego Perez si classificò quarto ai Mondiali a squadre di Roma del 2016 con il personale di 3h48’29”. Il norvegese Havard Haukenes si è imposto con il record personale di 3h42’50 precedendo il finlandese Veli Matti Partanen (3h46’56”) e il polacco Rafal Augustyn (3h47’04”). Soddisfazione anche per il quinto posto di Federica Curiazzi nella 50 km in 4h43’36” alle spalle della vincitrice Maria Czakova (4h16’33”) e per il secondo posto di Stefano Chiesa nella 20 km in 1h27’27”nella gara vinta dal lituano Artur Mastianica in 1h26’06”.

Fortunato e Dominici vincono il titolo italiano della 20 km

Francesco Fortunato ed Eleonora Dominici hanno vinto il titolo italiano delle 20 km di marcia a Cassino. Il ventiquattrenne pugliese allenato da Patrizio Parcesepe si è aggiudicato il secondo titolo italiano sulla distanza con un buon 1h22’39” precedendo Andrea Agrusti (1h23’05”) e Federico Tondodonati (1h23’52”). La ventitreenne romana ha demolito il record personale di quasi tre minuti centrando il minimo per i Mondiali di Doha con 1h30’35 e si è aggiudicata il trofeo dedicato alla memoria di Anna Rita Sidoti, campionessa europea a Spalato 1990 e mondiale ad Atene 1997.

Maratona di Wuxi: Doppietta etiope

Tsehay Gebre Getiso e Asnake Dubre Negawo hanno fatto registrare la doppietta etiope alla maratona cinese di Wuxi realizzando entrambi il record del percorso. Getiso ha vinto la gara femminile in 2h28’06” battendo il record del percorso detenuto dalla connazionale Ayelu Abebe con 2h29’17”. La diciannovenne etiope Bekelu Beji si è classificata seconda in 2h28’21” superando Motu Megersa (2h30’46”). La gara maschile si è decisa al 40 km e ha visto il successo di Asnake Dubre Negawo in 2h10’21” davanti ai connazionali Balew Yihunle (2h10’22”) e Berga Berhanu Heye (2h10’25”).