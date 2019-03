Sconfitta shock per i marchigiani al Via del Mare: la società si scusa con i tifosi, mentre i sostenitori arrivati in Puglia hanno abbandonato lo stadio sul 5-0.

di Luca Guerra - 24/03/2019 08:41 | aggiornato 24/03/2019 08:48

Una sconfitta di proporzioni rare, troppo pesante per essere dimenticata a cuor leggero. Il ko per 7-0 incassato al Via del Mare di Lecce dall'Ascoli nel recupero della partita valida per la 22^ giornata di Serie B - sospesa l'1 febbraio dopo pochi secondi per il tremendo incidente occorso al giallorosso Manuel Scavone dopo la testata con l'ascolano Giacomo Beretta - lascia in eredità scorie molto pesanti per i bianconeri marchigiani.

Partita senza storia sin dalle prime battute. Lecce avanti dopo 4 minuti con Tabanelli e capace di chiudere i conti al 19', con il punteggio sul 3-0 grazie alle firme di Petriccione e La Mantia. A completare il pesantissimo parziale nei primi 31 minuti ci hanno pensato Mancosu e il calcio di rigore di Falco. Un fiume giallorosso in piena contro un Ascoli praticamente assente.

Il pomeriggio terribile dell'Ascoli è proseguito nel secondo tempo, quando Tabanelli e Mancosu hanno realizzato le personali doppiette, firmando il definitivo 7-0. Vittoria che ha proiettato il Lecce nei piani alti della Serie B 2018/2019, in terza posizione a -1 dal Palermo secondo e dalla promozione diretta, sconfitta che in casa Ascoli ha interrotto una serie di cinque risultati utili consecutivi.

Serie B, l'allenatore dell'Ascoli Vincenzo Vivarini: la sua squadra è stata sconfitta per 7-0 a Lecce

Serie B, Ascoli in ritiro a tempo indeterminato: i tifosi abbandonano il Via del Mare dopo 32 minuti

A fine partita in casa bianconera bocche cucite e pensiero affidato a un breve quanto significativo comunicato stampa:

A seguito della sconfitta subita con il Lecce, il club bianconero tutto chiede scusa ai tifosi. Il Club comunica che la squadra non farà rientro ad Ascoli Piceno e da subito sarà in ritiro a tempo indeterminato.

A Lecce, l'Ascoli ha perso la partita e i propri tifosi. Con la loro squadra sotto di cinque reti, al 32' del primo tempo i sostenitori marchigiani presenti nel settore Ospiti del Via del Mare hanno abbandonato l'impianto. Civile dissenso a fronte di una prestazione nettamente al di sotto delle attese per una formazione che occupa il dodicesimo posto della classifica di Serie B.

Ascoli che rimane ancorato a quota 32 punti, con la la zona playout rappresentata dal Venezia (a quota 28) distante quattro punti e il traguardo salvezza ampiamente alla portata per gli uomini allenati da Vincenzo Vivarini. Che ora dovranno affrontare un ritiro a tempo indeterminato, per guardarsi negli occhi e dimenticare un pomeriggio da incubo.