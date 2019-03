Il presidente della Sampdoria, noto tifoso romanista, si dice pronto a rilevare il club durante la puntata di Domenica In.

di Redazione Fox Sports - 24/03/2019 20:53 | aggiornato 24/03/2019 21:00

L'eccentrico ed istrionico presidente in Serie A della Sampdoria Massimo Ferrero è stato ospite della trasmissione Domenica In, sulla Rai. Il patron del club blucerchiato ha come sempre parlato senza alcun freno inibitorio e in questa circostanza ha aperto a una possibilità fino a qui mai paventata, quella di rilevare la società del suo cuore.

Che Massimo Ferrero sia un tifoso della Roma non è certo un mistero, l'imprenditore non lo ha mai nascosto. Ecco perché, se dovesse nascere un'opportunità, l'occasione di acquistare il club giallorosso sarebbe presa assolutamente in considerazione.

Ecco le parole di Ferrero a Domenica In, dopo la domanda al riguarda della conduttrice Mara Venier: