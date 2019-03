Roma, Gonalos parla del ritorno di Monchi al Siviglia

Secondo l'ex centrocampista giallorosso, il ds tornato in Spagna dopo l'esperienza negativa con Pallotta è l'uomo giusto per aiutare la società spagnola a rialzarsi.

di Redazione Fox Sports - 24/03/2019 11:12 | aggiornato 24/03/2019 11:17

Di fatto Maxime Gonalons è ancora un giocatore sotto contratto con la Roma, anche se attualmente non gioca in Serie A ma è un calciatore del Siviglia. I giallorossi lo hanno mandato in prestito in Spagna la scorsa estate.

O meglio, l'ex ds Monchi lo ha spedito lì, quando ancora poteva esercitare le sue funzioni e non aveva rassegnato le dimissioni al presidente Pallotta. Adesso i due si sono ritrovati insieme e Gonalons ha speso belle parole per il dirigente:

Non ci ho ancora parlato, ma ci rivedremo molto presto. È un piacere che sia tornato, sappiamo tutti cosa abbia fatto in questo club. È stato lui a portarmi alla Roma, spero che continui a dare così tanto a questa squadra.

Per il centrocampista francese non vi è alcun dubbio sulla bontà del lavoro di Monchi, a prescindere dalle polemiche derivate dalle recente esperienza in Serie A con la Roma:

Sapevo già cosa significasse Monchi qui. È molto importante a Siviglia per tutto ciò che ha ottenuto. È qualcuno con molta esperienza e sicuramente la riporterà nelle prossime stagioni. Il fatto che Monchi sia tornato porterà certamente esperienza e calma. Tutto tornerà ad andare per il meglio.

Insomma, secondo Gonalons, chi si affida a Monchi va sul sicuro. In attesa di sapere cosa ne possa pensare il presidente della Roma Pallotta, il francese parla anche del suo futuro e fa sapere di non essere così intenzionato a tornare in Serie A: