Il centrocampista tedesco parla dei Blancos dal ritiro della nazionale: "Dopo tre anni al top, ci può stare che ci sia un passo indietro di questo genere".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/03/2019 14:23 | aggiornato 24/03/2019 14:28

Dopo tre Champions League consecutive, in fondo, un anno "di riposo" ci può anche stare. È questo in sintesi il pensiero di Toni Kroos sulla stagione del Real Madrid, decisamente sotto tono rispetto a quanto mostrato nel passato recente dalle Merengues.

Il centrocampista ne ha parlato direttamente dal ritiro della Germania, spiegando il suo punto di vista e la volontà di non fare drammi per un anno storto. Anzi, secondo lui è perfettamente normale che le cose siano andate così:

È chiaro che questa stagione le cose non siano andate come avremmo voluto. Ma lo è anche che, dopo tre anni incredibili, sia assolutamente normale ciò che ci è accaduto. Adesso non dobbiamo far altro che continuare a lavorare per tornare a vincere il prossimo anno.

Il ragionamento non fa una piega. Ma probabilmente il tifoso del Real Madrid in questo momento non è così riflessivo come Toni Kroos.