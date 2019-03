Conosciamo la sua filosofia di lavoro, è un'icona nel club, sia come giocatore che come allenatore. Ha il rispetto di tutti ed è tornato per farci tornare a crescere.

Cristiano Ronaldo ? Ci manca, è normale. Sarebbe la stessa cosa per ogni altra squadra, lui è il miglior giocatore del mondo. È stato un piacere giocare con lui, ma non è più un giocatore del Real Madrid.

Un'assenza che, come confermato dallo stesso Casemiro , si sta facendo sentire sia in campo che nello spogliatoio dei Blancos.

