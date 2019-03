Il portiere della Juventus è andato in tribuna durante Italia-Finlandia: il motivo sarebbe uno strano incidente con una bottiglia.

di Daniele Minuti - 24/03/2019 19:34 | aggiornato 24/03/2019 19:39

La pausa per le partite delle Nazionali a marzo è notoriamente mal digerita dai tifosi e dalle squadre di club che spesso concedono i loro giocatori alle selezioni con il rischio di qualche infortunio, proprio quello che è successo a Mattia Perin.

Il portiere della Juventus è solo uno dei diversi calciatori convocati da Roberto Mancini per le partite di qualificazione a Euro 2020 che hanno avuto problemi fisici in questi giorni: oltre all'ex Genoa infatti si sono fermati Chiesa, Florenzi, El Sharaawy e Piccini.

Perin si è seduto sulla tribuna della Dacia Arena nella partita fra Italia e Finlandia per un infortunio subito nell'allenamento precedente all'incontro. Nulla di grave sembra e l'estremo difensore non ha lasciato il ritiro della Nazionale ma l'incidente che lo ha visto coinvolto sarebbe arrivato in circostanze molto curiose e coinvolgerebbe una bottiglia d'acqua.

A dare la notizia è Sportmediaset, che spiega nei dettagli come Perin si sia fatto male durante un allenamento: il portiere juventino era sul campo insieme agli altri compagni e non si sarebbe accorto della presenza sul prato di una bottiglietta d'acqua. Inavvertitamente l'avrebbe calpestata procurandosi una dolorosa ma apparentemente lieve distorsione alla caviglia che ha portato il commissario tecnico Mancini a non volerlo rischiare tenendolo in tribuna per la sfida alla Finlandia.

Un infortunio doloroso che però non ha avuto conseguenze gravi: l'estremo difensore della Nazionale è rimasto in gruppo e potrà essere schierato già dalla prossima partita degli Azzurri in programma martedì sera contro il Liechtenstein.

Difficilmente Perin sarà titolare visto che Mancini sembra intenzionato a confermare ancora Donnarumma fra i pali dal primo minuto ma di sicuro dopo lo spavento iniziale, sia lo staff della Nazionale che la Juventus possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni del portiere. E magari d'ora in poi si accerteranno che sul campo di allenamento non ci siano bottigliette sparse.