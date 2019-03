Il centrocampista nigeriano ha ricordato come ha vissuto la partita dei Mondiali 2018: "Pensavo che avrei perso mio padre, che lo avrebbero ucciso come mi avevano detto".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 24/03/2019 12:04 | aggiornato 24/03/2019 12:07

Scendere in campo con un dramma nel cuore. Rappresentato dal terrore di sapere, una volta finita la partita, che tuo padre non c'è più. Il racconto di John Obi Mikel alla BBC riguarda una dolorosa vicenda risalente allo scorso giugno, ma il centrocampista ex Chelsea, oggi al Middlesbrough in Championship, ha avuto bisogno di nove mesi per metabolizzare l'accaduto e riuscire a raccontare quanto successo alla vigilia di Argentina-Nigeria, partita valida per la conquista degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018.

Il capitano della nazionale nigeriana ha ricordato le ore che hanno preceduto la sfida all'Albiceleste, quelle del suo dramma personale.

Aveva infatti saputo alla vigilia del match che suo padre Michael era stato sequestrato insieme al proprio autista sulla strada di Jos e che i rapitori avevano chiesto per la sua liberazione il pagamento di un riscatto pari a circa 23mila euro, che non avrebbe però garantito la salvezza dell'uomo. Mikel aveva così affrontato Messi e compagni nella sfida che avrebbe poi permesso all'Argentina di accedere agli ottavi, determinando l'eliminazione delle Super Aquile al primo turno, con un nodo in gola.

Mondiali 2018, Obi Mikel marca Messi in Nigeria-Argentina 1-2

Mondiali, il dramma di Obi Mikel: "Dopo il rapimento di mio padre, sono una persona più forte"

Si è impegnato a dare il massimo per la sua nazione in campo, mentre in Nigeria dei rapitori attentavano alla vita di suo padre. Momenti ripercorsi ai microfoni della BBC:

Durante la partita non facevo altro che pensare al fatto che mi avrebbero potuto chiamare per dirmi che avevano ucciso mio padre con un colpo di pistola in testa. Avevo il cuore a mille, pensavo al trauma che stava passando. Ma non ho detto niente a nessuno perché essendo capitano non volevo influenzare negativamente i miei compagni. Non potevo dirgli che non avrei giocato.

Dopo meno di una settimana di prigionia, Michael Obi Mikel e il suo autista Ishaya John erano poi stati liberati grazie a un blitz della polizia di Enogu. Una vicenda a lieto fine per Jhon Obi Mikel, che dalla vicenda che ha riguardato suo padre ha acquisito dei preziosi insegnamenti, utili per affrontare altri momenti difficili che potrebbero presentarsi in futuro. Parola dello stesso centrocampista: