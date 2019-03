Showtime batte uno dei welter più forti in circolazione con un'altra invenzione stilistica: colpo di genio o mera fortuna? Vince, e con rancore, Curtis Blaydes.

di Massimiliano Rincione - 24/03/2019 15:23 | aggiornato 24/03/2019 15:26

Anthony Showtime Pettis è tutt'altro che finito. L'ex campione pesi leggeri WEC e UFC, tra i fighter più spettacolari del panorama all time delle MMA, tira fuori non un coniglio, ma una intera fattoria fuori dal cilindro stendendo Stephen Thompson. Il karateka di Simpsonville, mai andato KO né nella kickboxing né nelle arti marziali miste, si arrende su un superman punch tirato ad angolatura a gancio, approfittando della spinta dovuta ad un side kick di Wonderboy che ha innescato in Pettis l'istinto di darsi lo slancio con le pareti della gabbia per imprimere più forza al colpo.

Risultato? Pettis vince anche al suo debutto nei pesi welter della promotion più importante al mondo nel settore delle MMA, dicendosi però già pronto a scendere di categoria chiedendo il vincente tra Edson Barboza e Justin Gaethje, che si affronteranno sabato 30 marzo in quella che ha tutta l'aria di essere una title eliminator o, quantomeno, una sfida per ottenere un posto in un incontro pre-titolo. Domina nel co-main event, invece, il wrestler Curtis Blaydes, che annichilisce Justin Willis mettendo anche un suplex davvero fantastico. Razor che utilizza veramente come un sacco l'avversario, mai entrato nel match e punito, dai giudici, anche con un 30-25. Molta anche l'animosità tra i due al termine della sfida, con Blaydes che punge lo sconfitto che, nei giorni antecedenti all'evento, aveva provocato non poco l'avversario dicendosi anche pronto ad utilizzare il proprio wrestling.

Vince ancora John Makdessi, che batte il peruviano Jesus Pinedo imponendo il suo ritmo per tutti e tre i round. Cambio di camp che ha fatto decisamente bene al canadese di origini libanesi, che è passato dalla Tristar Gym alla Roufusport. Rimandato Pinedo, che provocava a più riprese il più esperto rivale indietreggianto e mostrando un atteggiamento troppo remissivo, che ha anche portato il pubblico di Nashville a fischiare un paio di volte i due contendenti. Trionfa, consolidando la sua posizione di primo contendente al titolo pesi mosca, Jussier Formiga, che nel derby brasiliano con Deiveson Figueiredo impone il proprio gioco mostrandosi come uno dei pesi mosca più completi ed incisivi dell'attuale scena delle MMA globali. Vince anche l'italiano - nato a Napoli, ma di fatto americano - Luis Pena, che sconfigge ai punti Steven Peterson dopo aver mancato il peso alla cerimonia. Nuovo successo, invece, per Maycee Barber, con il nuovo prospetto dei pesi mosca femminili che sconfigge JJ Aldrich per TKO arrestando la sua striscia positiva.

MMA: Anthony Showtime Pettis, qui immortalato in quel di UFC 229, si gode il suo fantastico incontro con Tony Ferguson. Sabato 23 marzo 2019, invece, l'ex campione pesi leggeri è diventato il primo fighter a mandare KO Stephen Wonderboy Thompson.

MMA, UFC Fight Night Nashville: il resto della card

Vince nella card preliminare Marlon Vera, con il venezuelano che sconfigge Frankie Saenz per TKO. Trionfi anche per Jennifer Maia e Randa Markos, che si impongono rispettivamente su Alexis Davis e Angela Hill nelle categorie pesi mosca e pesi paglia femminili. Successo, infine, per Jordan Espinosa, che fa sua la sfida con Eric Shelton al termine di tre round d'azione. Nei restanti due incontri della card di Nashville vincono Chris Gutierrez e Bryce Mitchell, che battono Ryan MacDonald e Bobby Moffett ai punti. Bonus di Fight of the Night proprio per il match di Mitchell, che guadagna 50mila dollari al pari dell'avversario Moffett. Performance of the Night - con medesimo bonus extra -, invece, per il vincente del main event Anthony Pettis e per Randa Markos.