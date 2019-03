Nonostante i tanti anni di militanza nel club milanista, il difensore non ne era un supporter. A rivelarlo ci pensa la moglie, ex Miss Italia.

di Redazione Fox Sports - 24/03/2019 21:28 | aggiornato 24/03/2019 21:31

Alcune cose si danno per scontate, ma non sempre l'apparenza corrisponde alla realtà. Qualunque tifoso del Milan ad esempio ha sempre identificato Billy Costacurta, bandiera rossonera a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, come un giocatore rappresentativo del club, un tifoso.

Ecco, se per quanto riguarda la prima affermazione non ci sono dubbi al riguardo, per quando concerne la seconda considerazione le cose stanno un po' diversamente da come si potrebbe pensare. A rivelare la "non fede" calcistica milanista di Costacurta ci ha infatti pensato la moglie, Martina Colombari, parlando così a SkySport: