L'attaccante bulgaro era uno dei punti di forza del Manchester United quando il giovanissimo francese si allenò con la prima squadra per la prima volta: "È uno dei migliori al mondo."

di Simone Cola - 24/03/2019 14:44 | aggiornato 24/03/2019 14:48

Al Manchester United dal 2008 al 2012, 108 partite e 48 gol in Premier League, due campionati e due coppe di Lega vinte oltre al Mondiale per club e al titolo di capocannoniere del massimo campionato inglese, Dimitar Berbatov è stato un'istituzione nello spogliatoio dei Red Devils - e non solo - e si diverte di tanto in tanto a raccontare qualche aneddoto su Betfair, di cui è testimonial e opinionista: l'ultimo riguarda Paul Pogba e il suo primo allenamento con la prima squadra.

Leader del Manchester United, che sotto la guida di Solskjaer sta trascinando verso un piazzamento tra le prime quattro in Premier League, Pogba è oggi considerato all'unanimità uno dei calciatori più forti al mondo, punto fermo dei Red Devils e della Francia campione del mondo. Eppure per Berbatov le sue qualità erano evidenti già durante la stagione 2011/2012, quando il giovanissimo francese cominciò ad allenarsi con la prima squadra destando grande stupore nei ben più esperti compagni.

Ricordo il giorno in cui fu promosso tra i grandi e venne ad allenarsi con noi. Si stava godendo il fatto di essere a Manchester, aveva molti amici in prima squadra e quando è così ti senti ambientato. Fece scalpore fin dall'inizio: era alto, atletico, mi prendeva il pallone, mi anticipava e mi fece venire i nervi. Capii che avrei dovuto prenderlo sul serio, perché il ragazzo aveva davvero qualcosa di speciale.

Dimitar Berbatov, uno dei migliori calciatori bulgari di sempre (48 gol in 78 partite con la Nazionale) ha indossato tra le altre le maglie di Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur e Manchester United.

Al termine della stagione 2011/2012 sia Berbatov che Pogba lasciarono il Manchester United: il bulgaro avrebbe concluso la carriera tra Fulham, Monaco, PAOK e la suggestiva Indian Super League, il francese invece sarebbe sbocciato nella Juventus per poi, 4 anni dopo, tornare al Manchester United, che per riportarlo a casa avrebbe sborsato qualcosa come 105 milioni di euro.

Il prezzo necessario per acquistare un giocatore universalmente riconosciuto come uno dei migliori in circolazione, qualcosa che Berbatov ribadisce era possibile intuire già da quel primo allenamento con la prima squadra di ormai 8 anni fa, quando il 18enne francese correva e affrontava i campioni ormai affermati senza alcun timore reverenziale.