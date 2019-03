Come si può vedere dall'immagina, anche il bianco e il blu navy saranno presenti nei dettagli del design scelto dall'Adidas, in particolare si alterneranno tra di loro nelle tre strisce classiche: quelle sulle maniche saranno uguali a quelle del collo, tutte con due strisce esterne blu e quella interna bianca.

Il sito web footyheadlines.com ha colpito ancora. Questa volta la maglia ad essere finita nel mirino delle anticipazioni del portale è la terza del Real Madrid per la prossima stagione. Secondo quanto riportato, la squadra di Zinedine Zidane abbandonerà il colore rosso della attuale "third shirt", per passare a un "blu acqua marina" come tonalità principale.

