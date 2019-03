Nick Kyrgios non si smentisce mai. Il tennista australiano è così, prendere o lasciare. Così, dopo dopo vinto nel secondo turno dei Masters 1000 di Miami con Alexander Bublik, si è concesso a un'intervista in cui ha parlato dei tre big del tennis contemporaneo, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal:

Poi Kyrgios prosegue descrivendo nello specifico la considerazione che meritano secondo lui questi grandi giocatori:

Non so quanto rispetto gli altri mostrino nei loro confronti, ma non rispetterò davvero qualcuno solo perché sa far passare una pallina sopra la rete. Non è abbastanza per me. Non fanno nulla di spettacolare. Ovviamente Federer è incredibilmente talentuoso, il migliore di tutti i tempi, ma si stanca in situazioni difficili. Djokovic gioca sulle palle corte e non gli piace andare avanti, inoltre il suo secondo servizio potrebbe essere un po' instabile. Infine Rafa ama essere sulla difensiva, quindi puoi approfittare di questo. Hanno punti deboli anche loro: se giochi nel modo giusto e lo fai sotto pressione, allora possono essere sconfitti. Non sono degli dei.