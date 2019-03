In gol contro la Finlandia al debutto da titolare, secondo marcatore azzurro più giovane di sempre, il talento classe 2000 adesso cerca spazio anche a livello di club.

di Simone Cola - 24/03/2019 12:18 | aggiornato 24/03/2019 12:23

Il gol che ha permesso all'Italia di archiviare la pratica Finlandia, cliente che con il passare dei minuti si stava rivelando più scomodo del previsto, lo ha segnato un ragazzo che ha compiuto 19 anni da poco più di un mese, un talento che il ct Roberto Mancini aveva definito "un predestinato" e che ha sfruttato la sua prima occasione da titolare in azzurro per diventare il secondo più giovane marcatore nella storia della Nazionale. Tutto nella norma: Moise Kean è uno abituato a bruciare le tappe.

Lo ha già dimostrato il 19 novembre 2016, data dell'esordio in Serie A a 16 anni e 9 mesi, e anche tre giorni dopo - esordio in Champions - e il 27 maggio 2017, data del primo dei 9 gol segnati fino a oggi in una carriera da professionista vissuta sempre in massima serie e che dopo un anno di rodaggio al Verona lo ha visto restare alla Juventus come prima alternativa nel ruolo di centravanti, trattenuto in bianconero dalla volontà unanime di mister Allegri e della dirigenza.

Avrebbe potuto essere utile, Moise Kean. E utile è stato: 2 gol e un assist in 4 gare in Serie A, un gol in una presenza in Coppa Italia, due scampoli di partita in Champions League, tra cui i delicatissimi minuti finali contro l'Atletico Madrid al ritorno, per un totale già interessante (per un classe 2000) di 3 reti in 7 gare totali. Numeri che poi diventano impressionanti calcolando i minuti giocati, cioè appena 182. In pratica, a 19 anni compiuti da un mese, Kean viaggia in questa stagione alla media di un gol ogni ora di gioco. Ecco perché il primo gol con l'Italia, quello che ha steso la Finlandia e sancito la prima vittoria nella corsa a Euro 2000 per la giovane banda di Mancini, non deve stupire.

Il 20 novembre 2018 Moise Kean fa il suo esordio con l'Italia in amichevole contro gli Stati Uniti: il successivo 23 marzo 2019 la prima da titolare - con gol - contro la Finlandia.

Moise Kean non si ferma più: dopo l'azzurro vuole prendersi anche il bianconero

A stupire semmai sarebbe dovuto essere il contrario, che un ragazzo dal potenziale così evidente e da sempre abituato a bruciare le tappe potesse sprecare un'occasione così importante, arrivata a causa dei contemporanei infortuni di Chiesa e Insigne. A stupire semmai erano stati i 74 minuti precedenti il tiro che ha battuto Hradecky, costellati da qualche errore di troppo, attimi mancati in occasione di una girata verso la porta finlandese e al momento di servire un paio di assist facili che avevano fatto storcere il naso a chi Moise Kean lo segue da tempo e ne conosce l'enorme potenziale.

Che sia chiaro, il gol non è certo stato l'unico lampo di una prestazione complessivamente più che sufficiente anche prima del guizzo su assist di Immobile, una gara giocata su buoni livelli per tutti i 90 minuti e ricca di iniziative degne di nota pur partendo da una posizione, quella di attaccante esterno, che non è esattamente quella naturale di centravanti che Kean è abituato a ricoprire. Scatti, dribbling, personalità: quello che stupisce di un predestinato - Mancini non ha esagerato - è la naturalezza con cui a 19 anni compiuti da poco più di un mese l'attaccante della Juventus giochi con la naturalezza di un veterano, come se il mondo del calcio ad alto livello fosse cosa sua da sempre.

Il 28 gennaio 2018, quando manca un mese esatto dal suo 18esimo compleanno, Moise Kean segna la prima doppietta in Serie A nella vittoria per 4-1 del Verona sulla Fiorentina.

Dalla Primavera bianconera all'esperienza al Verona

A una grande personalità Kean abbina poi notevoli mezzi atletici e tecnici che lo spingono a cercare la giocata. Senza strafare, perché altro punto di forza fondamentale di questo giovane talento è la maturità: il 7 giugno 2017, a Reggio Emilia, nella semifinale del Campionato Primavera 2016/2017 contro la Fiorentina causa l'eliminazione dei giovani bianconeri tentando un cucchiaio su rigore che si spenge tra le braccia di Cerofolini e lo porta a essere oggetto di furiose e decisamente esagerate polemiche: si parla già di uno sbruffone, di un montato, dimenticandosi che il ragazzo ha appena 17 anni e tutto il diritto di sbagliare.

Moise Kean imparerà, da quell'errore. Lo ammetterà - difendendo però la sua serietà - e se lo metterà alle spalle ripartendo dal Verona, una prima stagione da professionista tutt'altro che facile, in una squadra che a fine anno si piazzerà al penultimo posto e certo non brillerà per il gioco espresso e le occasioni concesse ai suoi attaccanti. Arrivano tuttavia 4 gol in 19 gare giocate, un infortunio che lo mette fuori causa nelle ultime 10 giornate, quando ormai il posto da titolare è suo.

Ed ecco infine la stagione attuale, quella della consacrazione. Sono in tanti a chiederlo in prestito alla Juventus, in estate e a gennaio, ma la risposta è sempre la stessa: Moise Kean non si muove, a Vinovo avrà l'occasione di imparare dai migliori - nello specifico dal migliore, Cristiano Ronaldo - e in bianconero potrà essere utile alla causa, unico vero centravanti in rosa oltre a Mario Mandzukic. Arrivano prestazioni sempre più convincenti, i gol e finalmente anche l'esordio - ovviamente con rete in dote - in azzurro. E adesso?

"Alla Juventus imparo ogni giorno in allenamento da Cristiano Ronaldo: uno così basa guardarlo allenarsi per crescere."

Quale futuro?

Adesso starà alla Juventus gestire al meglio un ragazzo che è patrimonio di tutto il calcio italiano. Un talento che quasi sicuramente, dopo ieri, rappresenta il futuro della Nazionale ma che ancora deve scoprire se lo stesso identico destino lo attende anche alla Juventus. Perché Moise Kean non ha mai preteso spazio - nessuno in bianconero può farlo - ma in un prossimo futuro questo dovrà essergli necessariamente trovato, per compiere quel salto di qualità che lo porterebbe a trasformarsi da "giovane talento utile alla causa" in campione vero e proprio, punto di forza della squadra più forte d'Italia.

Una cosa è sicura: in estate qualcosa cambierà. Allegri - o chi eventualmente lo sostituirà - dovrà valutare bene quanto fatto vedere da Kean fino a oggi e quanto ancora farà vedere in questo finale di stagione e poi capire in che posizione metterlo nelle gerarchie bianconere. La sensazione è che la sua ascesa possa accelerare la sempre più probabile partenza di Paulo Dybala, la cui cessione potrebbe portare in cassa una cifra notevole che oltretutto non andrebbe nemmeno reinvestita per un suo eventuale sostituto.

E se è vero che la Vecchia Signora pare trattare in entrata numerosi nomi importanti - da Isco a James, da Rashford a Lukaku - lo è altrettanto il fatto che chiunque arriverà, pur potendo vantare un curriculum pesantissimo, dovrà fare i conti con un ragazzo di appena 19 anni che gioca già come un veterano e che fino a oggi si è sempre fatto trovare pronto, non perdendo mai l'occasione per lasciare il segno. Un talento che può soltanto migliorare e che dopo essersi preso l'azzurro vuole prendersi, definitivamente, anche il bianconero. Un predestinato che nessuno, al momento, sembra in grado di fermare.