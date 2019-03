Si tratta di calcio dilettantistico, ma la rete sta facendo comunque il giro del web. La partita tra il City of Liverpool e l'Hanley Town vale infatti per la nona categoria inglese, ben otto di distanza dalla Premier League, eppure Karl Clair è riuscito a diventare famoso nel giro di qualche migliaio di condivisioni che si sono susseguite nelle ultime ore.

Tutto merito del suo gran gol, realizzato dalla propria metà campo con un tiro scagliato verso la porta avversaria senza pensarci su due volte.

Una rete da incorniciare, che Karl Clair si ricorderà probabilmente per tutta la vita. E che, fortunatamente per lui, è stato ripreso alla perfezione dalla telecamera. Di sicuro, il ragazzo di Liverpool, al termine della gara avrà ringraziato l'autore del video. Gli ha regalato un ricordo ancora più indelebile nella sua mente. E pure nella sua videoteca.

All the goals from the @CityofLpoolFC v @HanleyTown66 game in the @nwcfl . Including that amazing goal from @KarlClair !! pic.twitter.com/CaA52sJ1Iv